Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 7 agosto 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 7 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 8 agosto 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|22
|44
|50
|62
|58
|Cagliari
|53
|16
|74
|65
|70
|Firenze
|1
|59
|82
|13
|88
|Genova
|52
|63
|2
|41
|33
|Milano
|22
|21
|5
|50
|66
|Napoli
|22
|58
|30
|50
|70
|Palermo
|61
|69
|9
|8
|50
|Roma
|7
|65
|52
|38
|84
|Torino
|18
|4
|70
|34
|40
|Venezia
|46
|8
|77
|83
|58
|Nazionale
|71
|53
|61
|21
|59
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 32 7 29 63 60 1
- Numero Jolly: 68
- Numero Superstar: 37
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro: 22
- Doppio Oro: 22 44
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- con i premi del Superenalotto;
- 631.282 euro con i premi Superstar;
- 496.034 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|10
|15.344,32 €
|Punti 4
|733
|214,70 €
|Punti 3
|23.141
|20,37 €
|Punti 2
|331.227
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 143 estrazioni.
|Bari
|67 (143)
|Cagliari
|19 (74)
|Firenze
|53 (79)
|Genova
|63 (84)
|Milano
|65 (88)
|Napoli
|70 (78)
|Palermo
|53 (80)
|Roma
|73 (63)
|Torino
|37 (79)
|Venezia
|31 (101)
|Nazionale
|49 (99)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (20)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|86 (17)
|Napoli
|16 (25)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|85 (22)
|Nazionale
|32 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 6 agosto 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 205,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: