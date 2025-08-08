Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti e il jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 8 agosto 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 8 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 9 agosto 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|90
|36
|15
|60
|32
|Cagliari
|59
|7
|56
|33
|6
|Firenze
|72
|37
|25
|10
|18
|Genova
|8
|87
|41
|48
|71
|Milano
|86
|33
|82
|27
|34
|Napoli
|86
|9
|60
|5
|57
|Palermo
|53
|63
|81
|88
|13
|Roma
|56
|51
|65
|35
|90
|Torino
|10
|84
|77
|28
|18
|Venezia
|26
|33
|67
|35
|81
|Nazionale
|7
|54
|46
|8
|34
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 78 79 53 34 8 38
- Numero Jolly: 59
- Numero Superstar: 37
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 9 10 15 25 26 33 36 37 51 53 56 59 63 72 84 86 87 90
- Numero Oro: 90
- Doppio Oro: 90 36
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 134 estrazioni.
|Bari
|27 (94)
|Cagliari
|82 (79)
|Firenze
|26 (134)
|Genova
|15 (78)
|Milano
|74 (107)
|Napoli
|5 (51)
|Palermo
|67 (88)
|Roma
|87 (70)
|Torino
|57 (72)
|Venezia
|89 (81)
|Nazionale
|24 (119)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 7 agosto 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 35,7 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
