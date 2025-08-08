NOTIZIE
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti e il jackpot

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 8 agosto 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato: Aggiornato:

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 8 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 9 agosto 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 90 36 15 60 32
Cagliari 59 7 56 33 6
Firenze 72 37 25 10 18
Genova 8 87 41 48 71
Milano 86 33 82 27 34
Napoli 86 9 60 5 57
Palermo 53 63 81 88 13
Roma 56 51 65 35 90
Torino 10 84 77 28 18
Venezia 26 33 67 35 81
Nazionale 7 54 46 8 34

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 78 79 53 34 8 38
  • Numero Jolly: 59
  • Numero Superstar: 37

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 8 9 10 15 25 26 33 36 37 51 53 56 59 63 72 84 86 87 90
  • Numero Oro: 90
  • Doppio Oro: 90 36

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 134 estrazioni.

Bari 27 (94)
Cagliari 82 (79)
Firenze 26 (134)
Genova 15 (78)
Milano 74 (107)
Napoli 5 (51)
Palermo 67 (88)
Roma 87 (70)
Torino 57 (72)
Venezia 89 (81)
Nazionale 24 (119)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22)
Cagliari 2 (21)
Firenze 51 (21)
Genova 54 (21)
Milano 27 (19)
Napoli 43 (19)
Palermo 82 (19)
Roma 12 (21)
Torino 37 (19)
Venezia 39 (22)
Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 7 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 35,7 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

