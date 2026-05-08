Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 8 maggio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 8 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 9 maggio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|41
|9
|64
|6
|61
|Cagliari
|8
|7
|32
|84
|21
|Firenze
|71
|80
|69
|60
|56
|Genova
|83
|49
|67
|54
|47
|Milano
|17
|33
|51
|53
|4
|Napoli
|26
|82
|7
|73
|53
|Palermo
|56
|17
|41
|21
|77
|Roma
|38
|30
|39
|15
|6
|Torino
|45
|39
|89
|80
|64
|Venezia
|40
|71
|78
|17
|90
|Nazionale
|1
|29
|66
|26
|51
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 8 – 16 – 41 – 47 – 51 – 90
- Numero Jolly: 82
- Numero Superstar: 69
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 – 8 – 9 – 17 – 26 – 30 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 49 – 56 – 64 – 71 – 80 – 82 – 83
- Numero Oro: 41
- Doppio Oro: 41 – 9
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 118 estrazioni.
|Bari
|41 (118)
|Cagliari
|41 (96)
|Firenze
|33 (79)
|Genova
|66 (78)
|Milano
|77 (75)
|Napoli
|40 (103)
|Palermo
|45 (97)
|Roma
|17 (81)
|Torino
|65 (81)
|Venezia
|79 (80)
|Nazionale
|79 (68)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|1 (21)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|72 (20)
|Genova
|43 (19)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (23)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (24)
|Torino
|26 (21)
|Venezia
|67 (19)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 7 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 161,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: