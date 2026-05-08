Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 8 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 9 maggio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 41 9 64 6 61 Cagliari 8 7 32 84 21 Firenze 71 80 69 60 56 Genova 83 49 67 54 47 Milano 17 33 51 53 4 Napoli 26 82 7 73 53 Palermo 56 17 41 21 77 Roma 38 30 39 15 6 Torino 45 39 89 80 64 Venezia 40 71 78 17 90 Nazionale 1 29 66 26 51

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 8 – 16 – 41 – 47 – 51 – 90

Numero Jolly: 82

Numero Superstar: 69

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 7 – 8 – 9 – 17 – 26 – 30 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 49 – 56 – 64 – 71 – 80 – 82 – 83

Numero Oro: 41

Doppio Oro: 41 – 9

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 118 estrazioni.

Bari 41 (118) Cagliari 41 (96) Firenze 33 (79) Genova 66 (78) Milano 77 (75) Napoli 40 (103) Palermo 45 (97) Roma 17 (81) Torino 65 (81) Venezia 79 (80) Nazionale 79 (68)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 1 (21) Cagliari 59 (19) Firenze 72 (20) Genova 43 (19) Milano 19 (19) Napoli 16 (23) Palermo 62 (21) Roma 57 (24) Torino 26 (21) Venezia 67 (19) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 7 maggio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 161,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: