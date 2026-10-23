Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un minorenne è stato sottoposto a perquisizione per istigazione a delinquere dopo la diffusione sui social di contenuti legati all’estremismo neonazista. L’attività è stata eseguita il 16 ottobre nell’ambito di un procedimento coordinato dalla Procura per i Minorenni di Roma. In casa del giovane sono stati trovati abiti militari e accessori con simbologie estremiste.

Roma: le indagini sui contenuti online

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio e dalla D.I.G.O.S. della Questura di Roma, in esecuzione di un decreto che ha disposto perquisizioni domiciliare, personale e informatica. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Gli accertamenti dei due Uffici di polizia hanno portato a individuare contenuti attribuiti al ragazzo, pubblicati sui social network e caratterizzati da riferimenti all’ideologia neonazista, simboli estremisti e immagini di tipo paramilitare. Alla ricostruzione ha contribuito anche la Digos della Questura di Milano.

Sequestrato materiale neonazista

Le perquisizioni hanno avuto esito positivo: sono stati trovati diversi elementi ritenuti d’interesse investigativo. Tra questi, abiti di tipo militare, accessori con simbologie estremiste, manoscritti con simboli neonazisti e un coltello a serramanico. Una parte degli oggetti è risultata compatibile con quelli visibili nei video pubblicati in precedenza sui social.

Indagini ancora in corso

L’operazione rientra nelle attività della Polizia di Stato di prevenzione e contrasto dell’estremismo violento e della radicalizzazione online, con particolare attenzione ai minorenni.

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