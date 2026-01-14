Ethan Browne morto per mix di Fentanyl e metanfetamine, l'attore e musicista era stato trovato in casa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ethan Browne, scomparso il 25 novembre 2025, è morto a causa degli effetti tossici di una combinazione di Fentanyl, metanfetamina e lidocaina. L’attore, modello e musicista, figlio del celebre cantautore statunitense Jackson Browne, aveva 52 anni ed era stato trovato privo di sensi nella sua abitazione. La conferma delle cause del decesso riporta l’attenzione sull’emergenza legata agli oppioidi, e al Fentanyl, negli Stati Uniti.

La causa della morte di Ethan Browne

È stata dunque resa nota la causa della morte di Ethan Browne.

Lo ha comunicato l’Ufficio del medico legale della Contea di Los Angeles, come ha anticipato il sito Tmz.

La morte dell’attore, modello e musicista, figlio di Jackson Browne, è dovuta agli effetti tossici di una combinazione di Fentanyl, metanfetamina e lidocaina. Le autorità hanno classificato la morte come accidentale.

Ethan Browne trovato morto in casa

La notizia della scomparsa di Ethan Browne, il 25 novembre 2025, era stata annunciata dallo stesso Jackson Browne.

Tramite una nota, l’artista aveva riferito che il figlio era stato trovato privo di sensi nella sua abitazione, e aveva chiesto rispetto e riservatezza per la famiglia, precisando che non erano disponibili ulteriori dettagli.

Ethan Browne era nato dall’unione tra Jackson Browne e Phyllis Major, modella morta per suicidio nel 1976. Proprio in seguito a quella tragedia, era stato poi Jackson a crescere il figlio.

Cos’è il Fentanyl e quali sono gli effetti

Noto come la “droga degli zombie”, il Fentanyl è un potente oppioide sintetico, 50 volte più potente dell’eroina. Normalmente utilizzato in medicina come antidolorifico per il trattamento delle forme di dolore più importanti, come tutti gli oppioidi, il Fentanyl agisce sui recettori oppioidi.

Chi utilizza come droga il Fentanyl ricerca come effetti il senso di euforia ma anche il rilassamento assoluto. Tra gli effetti collaterali a breve termine ci sono nausea, vomito, stipsi e confusione mentale, ma l’abuso può causare effetti letali.

La depressione respiratoria è la tipica causa di morte da sovradosaggio da oppioidi e anche da Fentanyl. Questo oppioide sintetico ferma la respirazione prima che si verifichino altri cambiamenti evidenti e prima che i pazienti perdano coscienza.

L’emergenza Fentanyl negli Stati Uniti

Il Fentanyl negli Stati Uniti sta causando una strage silenziosa: tra la fine degli anni Novanta e il 2022 ha provocato quasi un milione di overdose letali.

Poi dal 2023 la curva dei decessi è crollata. Il motivo, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Science, sta nel fatto la purezza del fentanyl in polvere è passata dal 25% all’11% in pochi mesi.

La conseguenza è quella che gli economisti definiscono shrinkflation: i cartelli vendono la stessa dose, ma con molto meno principio attivo. Minor potenza significa meno decessi. Ma l’emergenza resta enorme. In Europa non esiste ancora una situazione drammatica come negli Usa, anche se sono sempre di più i segnali di circolazione di questa sostanza.