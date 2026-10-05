Etmopterus Bulbosus scoperto alle Mauritius, potrebbe essere lo squalo più piccolo del mondo: è lungo 20 cm
Scoperta alle Mauritius una nuova specie di squalo lanterna lunga appena 20 cm: Etmopterus Bulbosus
Il mare continua a regalare sorprese. Nelle acque delle Mauritius, nell’Oceano Indiano, è stata scoperta una nuova, minuscola specie di squalo, lunga appena una ventina di centimetri. Questa specie finora sconosciuta alla scienza, chiamata Etmopterus bulbosus, potrebbe contendere il primato di squalo più piccolo al mondo allo squalo lanterna nano.
- Scoperta una nuova specie di squalo lunga 20 cm
- Etmopterus Bulbosus, la nuova specie scoperta alle Mauritius
- Potrebbe essere lo squalo più piccolo del mondo
Scoperta una nuova specie di squalo lunga 20 cm
Misura poco più di 20 centimetri ed è stato trovato nelle acque dell’Oceano Indiano, al largo delle isole Mauritius.
Si tratta di un minuscolo squalo lanterna, una specie finora sconosciuta alla quale è stato dato il nome scientifico Etmopterus Bulbosus.
Questa nuova specie di pesce cartilagineo, soprannominato big-nosed lanternshark (squalo lanterna dal grande naso), potrebbe contendere il record di squalo più piccolo del mondo allo squalo lanterna nano (Etmopterus perryi), le cui dimensioni massime registrate sono di appena 21,2 centimetri.
Etmopterus Bulbosus, la nuova specie scoperta alle Mauritius
La ricerca sulla nuova specie, pubblicata sulla rivista scientifica Journal of the Ocean Science Foundation, si basa su un singolo esemplare catturato al largo delle Mauritius tra i 400 e i 500 metri di profondità.
La scoperta è stata fatta nell’estate 2025 durante una spedizione nell’Oceano Indiano a bordo della nave da ricerca scientifica Dr. Fridtjof Nansen.
A condurre la ricerca un team internazionale guidato da scienziati del Centro di ricerca sugli squali del Pacifico dell’Università di San José.
L’esemplare catturato, una femmina, presentava il dorso color bruno con sfumature violacee e il ventre nero.
La caratteristica più evidente è la forma del muso, particolarmente sviluppato e bulboso, da cui deriva il suo nome.
Altro tratto distintivo i disegni laterali associati agli organi luminosi, i fotofori usati per produrre bioluminescenza.
Potrebbe essere lo squalo più piccolo del mondo
I piccoli squali lanterna sono poco conosciuti in quanto vivono a centinaia di metri di profondità, dove è difficile osservarli. Il genere Etmopterus comprende attualmente 43 specie riconosciute.
Spesso le descrizioni di questi e altri pesci abissali si basano su pochi esemplari recuperati in modo occasionale.
Per avere la conferma che si trattasse di una nuova specie, i ricercatori hanno condotto anche analisi genetiche, evidenziando una differenza nel Dna del 10% con la specie più affine, l’Etmopterus sentosus, che vive nelle acque attorno al Madagascar.
Le dimensioni dell’esemplare trovato alle Mauritius si avvicinano a quelle dello squalo lanterna nano (Etmopterus perryi), che detiene attualmente il record di squalo più piccolo al mondo.
Un solo esemplare non basta però per il confronto, serviranno ulteriori ritrovamenti per stabilire quale specie sia la più piccola.