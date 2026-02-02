Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone persone sono state tratte in salvo grazie a un intervento di soccorso condotto dalla Guardia di Finanza sull’Etna, dove una famiglia di turisti svizzeri è stata sorpresa da una violenta bufera di neve. L’operazione è stata portata a termine nella serata del 19 gennaio, nei pressi dei Crateri Silvestri, dopo che l’allarme era stato lanciato dal titolare della struttura alberghiera presso cui i turisti erano diretti.

Il soccorso in condizioni estreme

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento è stato richiesto intorno alle 19,30, quando il titolare di una struttura ricettiva ha ricevuto la richiesta di aiuto dai suoi clienti. La famiglia svizzera, composta da tre persone tra cui una bambina di 4 anni, era rimasta bloccata con la propria auto sulla strada che conduce al Rifugio Sapienza, a causa dell’intensa nevicata che aveva reso impraticabile la viabilità nei pressi dei Crateri Silvestri.

L’azione dei militari della Guardia di Finanza

I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti immediatamente, utilizzando i mezzi fuoristrada in dotazione per raggiungere la zona segnalata. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da neve fitta, forti raffiche di vento e visibilità ridotta, hanno costretto i soccorritori ad abbandonare i veicoli, ormai inutilizzabili a causa dell’accumulo di neve, e a proseguire a piedi in un ambiente particolarmente impervio. I cumuli di neve, alti fino a 1,5 m, hanno reso la marcia estremamente difficoltosa.

Il salvataggio della famiglia

Nonostante le difficoltà logistiche e il rischio crescente, i soccorritori sono riusciti a localizzare la famiglia, che si trovava in stato di panico e presentava i primi segni di ipotermia, sebbene non vi fossero emergenze sanitarie gravi. I militari hanno fornito immediatamente indumenti caldi ai malcapitati e li hanno accompagnati a piedi fino ai mezzi fuoristrada, per poi condurli in sicurezza presso la struttura alberghiera.

Il coordinamento con le autorità

L’operazione di soccorso si è conclusa intorno alle 23, dopo diverse ore di lavoro in condizioni proibitive. Durante tutto l’intervento, i militari sono rimasti in costante contatto con la Prefettura di Catania e con il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), attivato dall’Ufficio territoriale del Governo per gestire le attività di prevenzione e soccorso legate all’emergenza meteo-idrogeologica che sta interessando la provincia di Catania.

IPA