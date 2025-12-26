Etna in attività, la Protezione Civile alza l'allerta per rischio fontane di Lava: monitorato l'aeroporto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Etna torna a farsi sentire. Nella giornata è stata registrata un’intensa e prolungata attività stromboliana. Il fenomeno è monitorato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che segnala un’attività concentrata principalmente al cratere di Nord-Est, con espulsione continua di materiale incandescente e emissione di cenere vulcanica. Al momento, l’aeroporto di Catania resta operativo.

Attività stromboliana sull’Etna

Secondo quanto comunicato dall’INGV, l’Etna è in attività. Il materiale eruttato ricade lungo i fianchi del cono, mentre la cenere, spinta dai venti in quota, si sta disperdendo verso nord-est, interessando alcune aree della Sicilia orientale.

Durante la notte tra il 25 e il 26 dicembre è stato osservato anche un risveglio del cratere Bocca Nuova, con esplosioni in grado di lanciare brandelli di lava a decine di metri d’altezza.

ANSA Attività vulcanica sull’Etna

L’attività, definita “intensa e persistente”, viene seguita costantemente dai sistemi di monitoraggio dell’Osservatorio Etneo, che tengono sotto controllo l’evoluzione del fenomeno e i possibili effetti sul territorio.

Allerta Vona arancione

Alla luce dell’evoluzione in corso, l’Osservatorio Etneo ha innalzato il livello di allerta per l’aviazione a Vona Orange (arancione), il secondo grado più alto previsto dalla scala internazionale.

La misura segnala una fase di attività significativa che può avere impatti sul traffico aereo, in particolare per la dispersione di cenere in atmosfera.

Parallelamente, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha disposto il passaggio al livello F1 del sistema ETNAS, attivando la fase operativa locale di “Allarme”, legata all’alta probabilità di fontane di lava imminenti.

Aeroporto di Catania operativo

Nonostante l’aumento dell’attività vulcanica e l’innalzamento dei livelli di allerta, l’aeroporto di Catania risulta ancora operativo. È bene restare aggiornati.

La situazione resta comunque sotto costante osservazione, con aggiornamenti affidati agli enti scientifici e alla Protezione Civile.

L’evoluzione del fenomeno sarà determinante per valutare eventuali ripercussioni sulla viabilità aerea e sulle aree circostanti il vulcano nelle prossime ore.