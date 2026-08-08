Etna in eruzione con cenere e un'alta nube, voli dell'aeroporto di Catania a singhiozzo: caos tra i passeggeri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si placa la turbolenta attività dell’Etna e l’aeroporto di Catania è costretto a operare a intermittenza. La Sac, società che gestisce lo scalo siciliano, sta monitorando l’eruzione dopo aver comunicato una nuova sospensione temporanea degli atterraggi a causa della nube emessa dal vulcano, da giorni interessato da una fase “stromboliana” con cenere, fumo e magma rilasciati da una nuova bocca.

I disagi all’aeroporto di Catania

Nella giornata di sabato 8 agosto, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 12 “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1)”.

“Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso” è stato specificato nel comunicato, aggiungendo che nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sullo stato del traffico aereo e che “i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

ANSA

Gli stop ai voli

A causa dell’intensa attività vulcanica, lo spazio aereo sopra lo scalo etneo era stato chiuso temporaneamente per gli aerei in arrivo anche fino a mezzogiorno di venerdì 7 agosto.

Le operazioni erano riprese per una ventina di voli grazie a una tregua di alcune ore concessa dall’Etna, prima del nuovo stop prolungato in serata e il ritorno alla normale operatività nella mattinata di sabato.

L’attività eruttiva dell’Etna

L’attività a singhiozzo dell’aeroporto di Catania è causata dalla nuova eruzione dell’Etna iniziata nella giornata di giovedì, con prima una fase stromboliana che ha scatenato boati ed emissione di cenere lavica, con fontane di magma incandescente proiettato a centinaia di metri di altezza.

L’evento parossistico del vulcano ha creato due fratture da cui è defluita la lava, dal cratere della Voragine e dalla ‘bocca’ eruttiva che si è aperta nella Valle del Leone, a quota 2.750 metri circa.