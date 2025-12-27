Etna in eruzione, scatta l’allerta gialla e l'aeroporto di Catania è osservato speciale: la situazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Etna è in eruzione e in uno dei periodi di maggior traffico aereo dell’anno sono in molti in apprensione per il funzionamento dell’aeroporto di Catania (Fontanarossa). La Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla, dichiarando la fase operativa di preallerta. La decisione arriva a seguito dell’incremento del tremore vulcanico, della intensa attività stromboliana e delle emissioni laviche in area craterica, principalmente al cratere di Nord-Est. Al momento non si segnalano gravi disservizi sui voli in arrivo e in partenza, se non alcuni ritardi.

Etna in eruzione

Nel corso di sabato 27 dicembre il vulcano è stato particolarmente attivo: dalle 15:15 si è verificato un nuovo episodio di fontana di lava, con getti alti tra i 300 e i 400 metri e una colonna eruttiva carica di materiale piroclastico elevatasi per diversi chilometri, spinta dai venti verso ovest e successivamente verso ovest-sud-ovest.

A partire dalle 15:45 l’attività ha iniziato a diminuire, passando a forti esplosioni con persistenza di emissioni di cenere intermittente.

Parallelamente è stata segnalata una continua attività esplosiva anche dalla bocca apertasi sul fianco orientale della voragine.

Il tremore vulcanico ha mostrato un andamento in crescita durante la giornata, con picchi in corrispondenza delle fasi più energetiche e successiva parziale diminuzione. Le localizzazioni indicano che l’area principale degli eventi rimane il cratere di Nord-Est.

Etna, allerta gialla

L’allerta gialla determina il potenziamento del monitoraggio scientifico e del raccordo informativo tra comunità scientifica, strutture regionali e sistema nazionale di protezione civile.

La popolazione è invitata a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità competenti, considerato lo stato del vulcano e la possibilità di rapide evoluzioni verso attività ancora più energetiche.

La situazione all’aeroporto Fontanarossa di Catania

Secondo le informazioni disponibili nel materiale fornito, non è dichiarata la chiusura né la non agibilità dell’aeroporto di Catania.

Tuttavia viene precisato che, in caso di cenere vulcanica in atmosfera e disagi legati all’attività eruttiva, potrebbero verificarsi cancellazioni, pesanti ritardi e spostamenti di voli sugli scali di Comiso e Palermo.

Ai passeggeri si suggerisce di verificare sempre lo stato del volo sui canali ufficiali del proprio vettore (sito o app).