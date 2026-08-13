Etna, l'eruzione vista dal drone: la colata di lava avanza senza sosta sul fianco del vulcano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

L’Etna è in eruzione da sei giorni e non accenna a fermarsi. L’attività al cratere di Voragine prosegue con un costante flusso di lava che attraversa la Valle del Bove sul fianco del vulcano. Nonostante lo spettacolo naturale non fermi i turisti e le visite guidate, l’emergenza cenere e lava ha causato pesanti disagi al trasporto aereo. La chiusura dell’aeroporto di Catania è stata prolungata fino al 14 agosto: tra l’8 e l’11 agosto sono stati cancellati oltre 700 voli tra partenze e arrivi.