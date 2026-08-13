Etna, turisti nel mirino degli sciacalli che chiedono oltre 400 euro per il taxi dall'aeroporto

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L’eruzione dell’Etna con la conseguente chiusura dell’aeroporto sta offrendo terreno fertile agli sciacalli che cercano di lucrare, a Palermo, offrendo taxi o auto a noleggio a prezzi esorbitanti. Anche oltre 400 euro per una corsa e la stessa situazione c’è anche a Catania dove centinaia di turisti sono rimasti a terra a causa del volo cancellato e stanno tentando di raggiungere gli altri aeroporti vicini.

L’aumento dei prezzi nell’aeroporto di Palermo

Come riporta Repubblica, all’aeroporto di Palermo, noleggiare un’utilitaria solo per un pomeriggio è arrivata a costare trecento euro o 500 euro per un passaggio a Catania con un’auto privata.

In una delle poche agenzia di noleggio auto con ancora vetture disponibili per andare a Catania con una macchina affittata servono “300 euro con carta di credito”.

ANSA

Il personale avrebbe ammesso che i prezzi sono lievitati “per il casino di Catania”.

I costi all’aeroporto di Catania

La situazione non è migliore a Catania dove, la chiusura dell’aeroporto a causa dell’eruzione dell’Etna, ha costretto numerosi viaggiatori a cambiare rapidamente programma.

:a necessità di raggiungere altri aeroporti ha fatto aumentare la richiesta di trasporti via terra e la maggiore richiesta ha provocato l’impennata delle tariffe. Nel giro di poche ore, per chi cerca uno spostamento dall’area aeroportuale di Catania verso altri scali, i costi risultano sensibilmente più elevati rispetto alle normali condizioni.

Si parte da minimo 400 euro fino a superare i 1300 euro a seconda del mezzo scelto e della destinazione.

L’esposto del Codacons

Intanto il Codacons ha annunciato che presenterà un ricorso all’Antitrust per denunciare i rincari sospetti nel settore dell’autonoleggio presso l’aeroporto di Catania.

Chi oggi attraverso i motori di ricerca specializzati prova a prenotare per poche ore una vettura presso le agenzie che operano allo scalo Fontanarossa, per raggiungere in auto gli altri scali della Sicilia, deve affrontare tariffe proibitive, denuncia l’associazione.

Ipotizzando un noleggio dalle ore 13 alle ore 17, tempo utile per spostarsi presso gli altri scali siciliani, il prezzo più economico riconsegnando la vettura all’aeroporto di Palermo è di 141 euro, spesa che sale a 181 euro se si lascia l’auto allo scalo di Trapani e raggiunge i 337 euro se si sceglie l’aeroporto di Comiso come punto di riconsegna.