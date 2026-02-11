Etnaland sotto sequestro, "gravi violazioni di natura ambientale" nel parco acquatico di Belpasso a Catania

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Etnaland, il parco acquatico di Belpasso (in provincia di Catania) è stato sequestrato nell’ambito di un’inchiesta su presunte gravi violazioni di natura ambientale. Il provvedimento è arrivato dopo un’attività di indagine in materia ambientale condotta dalla guardia costiera e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania.

Violazioni ambientali, Etnaland sotto sequestro

La guardia costiera di Catania ha sequestrato il parco acquatico Etnaland a Belpasso, in provincia di Catania.

Il motivo è da ricondurre al fatto che nell’ambito di un’indagine specifica, sono stati riscontrate “gravi violazioni di natura ambientale“.

I dettagli dell’operazione saranno resi durante una conferenza stampa convocata al Palazzo di Giustizia di Catania: saranno presenti il procuratore Francesco Curcio e il direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

L’indagine di guardia costiere e procura

La magistratura ha dunque deciso di mettere i sigilli al parco divertimenti.

A dare la notizia è stata la guardia costiera di Catania, che ha condotto l’indagine sotto il coordinamento della procura della Repubblica, sempre di Catania.

Nel 2022 la polizia ambientale della guardia costiera aveva messo i sigilli a una discarica abusiva in un appezzamento di terreno in cui venivano incendiati rifiuti prodotti da Etnaland.

I dettagli del sequestro

Le indagini che hanno portato al sequestro sono connesse proprio a quelle del 2022, relative alla discarica abusiva.

Il provvedimento di sequestro, infatti, ha lo scopo di impedire il protrarsi di eventuali condotte irregolari e a consentire ulteriori verifiche tecniche.

Gli operatori hanno inoltre sequestrato anche 1.000 metri cubi di rifiuti, assimilabili a solidi urbani, oltre alle attrezzature e ai mezzi utilizzati per la perpetrazione dei reati.

Cos’è Etnaland

Etnaland è il parco divertimento più grande del sud Italia e uno dei maggiori anche a livello nazionale. Inaugurato nel 2001, nella zona dove oggi si trovano i giochi acquatici negli anni ’70 sorgeva un’azienda agricola, trasformata in un parco naturalistico negli anni ’80.

Dopo il parco naturalistico è nato il Parco della Preistoria” (che esiste ancora), con riproduzioni scientifiche di animali preistorici e percorsi.

Oggi si estende su 280mila metri quadrati di superficie e di questi 112.500 sono occupati dal solo parco meccanico. Sono più di 20 le attrazioni e gli acquascivoli.

Nell’area giochi e divertimenti ci sono l’AcquaPark e il ThemePark mentre nell’area didattica sono presenti il Parco della Preistoria e il percorso botanico.