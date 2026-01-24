Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate a Verona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per l’esecuzione di un provvedimento di carcerazione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità e di ricerca di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi. I due, un cittadino tunisino e una cittadina italiana, sono stati individuati nell’abitazione della donna, dove sono stati rinvenuti oltre due etti di cocaina ed eroina.

L’operazione di localizzazione e la scoperta in casa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una mirata attività investigativa condotta dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Verona. Gli agenti erano impegnati nella ricerca di un cittadino tunisino, nato nel 1988, destinatario di un provvedimento di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva di tre anni, quattro mesi e ventotto giorni.

Le indagini si sono concentrate sull’abitazione della compagna dell’uomo, una cittadina italiana residente a Verona e nata nel 1987. Durante la perquisizione domiciliare, la donna ha inizialmente dichiarato di essere sola in casa. Tuttavia, l’attenta ispezione degli agenti ha permesso di individuare il cittadino tunisino nascosto all’interno del vano contenitore di un letto.

Il sequestro della droga

Nel corso delle successive perquisizioni personali e domiciliari, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato oltre due etti di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Parte della droga era già pronta per essere suddivisa in dosi, come dimostrato dalla presenza di materiale per il taglio e il confezionamento disposto su un tavolo.

L’arresto in flagranza di reato

Alla luce degli elementi raccolti, entrambi sono stati arrestati in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato inoltre raggiunto dall’esecuzione del provvedimento di cattura pendente a suo carico.

Il trasferimento in carcere

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa circondariale di Verona-Montorio, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

