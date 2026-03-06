Ettore Bassi, intervista all’attore in teatro: “Il successo può ingannare, l’unica difesa è restare onesti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che parlano del loro lavoro come di un mestiere. Altri come di una vocazione. Con Ettore Bassi, in scena al Teatro Alfieri di Torino dal 6 all’8 marzo con Trappola per topi, la sensazione è diversa: sembra piuttosto un percorso di conoscenza. Un modo per attraversare le storie degli altri e, lentamente, capire qualcosa di più di se stessi. Lo si capisce subito dal modo in cui riflette sulle parole. Non cerca formule brillanti, né scorciatoie. Torna spesso su un’idea semplice e allo stesso tempo difficile: l’onestà. Onestà nel lavoro, nel rapporto con il pubblico, ma soprattutto con se stessi. È una linea che attraversa tutto il suo racconto: dagli inizi tra magia e prestidigitazione, alla popolarità travolgente di Carabinieri, fino al teatro, dove oggi trova uno spazio di libertà e responsabilità insieme. Ettore Bassi parla del successo con prudenza, quasi con diffidenza. Lo definisce un “ingannatore”, qualcosa che amplifica e distorce. Parla invece con affetto del pubblico, della possibilità di stabilire un patto silenzioso con chi guarda. Un patto fondato sulla sincerità, anche quando può risultare scomoda. C’è poi il tema del giudizio, e soprattutto del pregiudizio, che racconta di aver sentito sulla propria pelle da ragazzo. Non lo dice con amarezza, ma con la consapevolezza di chi ha attraversato quelle esperienze e ha imparato a guardarle con distanza. Il teatro, in questo senso, non è solo un luogo di rappresentazione. È anche uno spazio dove esplorare i propri limiti, le proprie contraddizioni, i propri misteri interiori. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Ettore Bassi ripercorre il suo cammino con uno sguardo lucido e, a tratti, sorprendentemente vulnerabile. Parla di libertà e responsabilità sul palcoscenico, del rapporto con i personaggi, della scrittura come nuova scoperta. E torna più volte su un’idea che sembra guidare tutto il suo lavoro: raccontare ciò che non si vede, lasciare allo spettatore il tempo e lo spazio per arrivarci da solo. Forse è proprio qui che sta il senso più profondo del suo mestiere. Non spiegare tutto, ma evocare. Non dimostrare, ma aprire domande. E restare, per quanto possibile, fedeli a ciò che si è.

Da attore, che cosa la affascina di più di Trappola per topi: l’ingranaggio del giallo oppure ciò che rivela sull’animo umano?

“Sicuramente l’aspetto psicologico dei personaggi. Colpisce molto il modo in cui Agatha Christie riesce a inserire nella trama gialla i tratti dei personaggi dal punto di vista della loro storia più intima. Parlo di ciò che sono stati, di ciò che hanno vissuto, di ciò che si portano dietro e anche di ciò che non rivelano. Questo è l’aspetto più interessante del testo. Il giallo, in realtà, diventa quasi un pretesto per mettere in gioco queste dimensioni della personalità. Ed è proprio ciò che, per un attore, risulta particolarmente stimolante”.

In questa storia tutti sembrano nascondere qualcosa. Secondo lei, nella vita reale siamo più propensi a nascondere qualcosa oppure a mostrarci davvero per quello che siamo?

“Siamo tutti più propensi a non dire esattamente tutto ciò che sentiamo e tutto ciò che siamo.

In fondo la vita è sempre una messa in scena, in cui ognuno cerca di interpretare un personaggio. La strada più sana sarebbe riuscire a smontare il più possibile queste impalcature e avvicinarsi alla propria autenticità”.

Questo rapporto tra verità dello spettacolo e verità della vita reale mi porta a pensare anche al suo percorso personale, piuttosto variegato. All’inizio la magia e la prestidigitazione, poi il titolo di “più bello d’Italia”, la conduzione televisiva e infine la recitazione. In quale momento ha capito davvero che la strada dell’attore era la sua?

“È stato un processo graduale, senza un momento preciso. Dopo diverse esperienze ho iniziato a capire che stare su un palco, raccontare storie, condividerle con il pubblico, interrogarmi sulle scelte artistiche e sentirmi appagato quando riuscivo a toccare certe corde mi faceva intuire che probabilmente era proprio quello che volevo fare. Era un’attività che desideravo continuare a svolgere. Non c’è stato quindi un momento preciso in cui ho detto: ‘Ecco, è questo’. Però oggi posso dire di riconoscermi in questo percorso”.

Il fatto che sia qui dopo tanti anni potrebbe essere già una risposta?

“Sì, ma non è tanto una questione di durata. Conta molto di più il modo in cui si fa questo mestiere. Conta ciò che gli altri percepiscono mentre lo si esercita, l’impressione che si lascia, il segno che si riesce a dare. Sono questi elementi che, alla fine, fanno davvero di qualcuno un attore”.

Ph: Marina Alessi / Ufficio stampa: Poltronissima

Si è mai chiesto quale percezione abbia lasciato al pubblico nel corso della sua carriera?

“In realtà no, non mi sono mai posto la domanda in questi termini. Piuttosto mi sorprende l’affetto del pubblico e la sua sincerità. Colpisce vedere che le persone riconoscono qualcuno che racconta storie in modo onesto, che arrivano loro e per le quali, a volte, ringraziano. Queste sono le risposte che arrivano. Non sono domande che mi pongo prima; quando però arrivano, le accolgo con grande riconoscenza”.

Nei gialli il pubblico cerca sempre di capire chi è il colpevole. Quando entra in scena, cerca la verità del personaggio oppure il suo segreto?

“Il suo segreto, certamente. È sempre più stimolante raccontare ciò che non si vede, evocarlo senza descriverlo esplicitamente. In questo modo si lascia allo spettatore la possibilità di arrivarci da solo.

Quando lo spettatore arriva a dire: ‘Ecco… è qui il nocciolo della questione’, allora significa che il lavoro ha funzionato. È questo l’obiettivo”.

C’è anche una storia curiosa legata a questo testo. Trappola per topi è vincolato da una clausola che ne impedisce la trasposizione cinematografica finché continuerà ad andare in scena a teatro. Secondo lei perché Agatha Christie ha voluto proteggere così tanto quest’opera?

“Probabilmente la scelta dell’autrice è legata proprio alla soluzione del giallo. Nel momento in cui diventasse un film si conoscerebbe definitivamente l’identità dell’assassino e a teatro non ci andrebbe più nessuno a vederlo. Potrebbe essere semplicemente questo. Spesso i grandi autori, come anche le grandi personalità, ragionano in modo molto semplice: vanno al punto, a ciò che conta davvero. Oppure potrebbe esserci anche una motivazione legata all’amore per l’opera stessa, per qualcosa che si percepisce come speciale e che si desidera proteggere”.

Nella sua carriera c’è un’opera che avrebbe voluto proteggere con la stessa gelosia?

“Da qualche tempo ho iniziato anche a scrivere. Sto scoprendo l’ebbrezza di creare qualcosa di proprio, portarlo al pubblico e percepirne la risposta. È un privilegio che sto iniziando ad assaporare. Per questo farei di tutto perché ciò che scrivo possa essere visto, apprezzato e accolto pienamente. Non porrei limiti alla sua diffusione. Credo invece che, nel caso di Agatha Christie, l’esigenza fosse soprattutto quella di evitare che venisse rivelata la soluzione del giallo. Ho letto, infatti, che raccomandava al pubblico, all’uscita dallo spettacolo, di non rivelarne il finale”.

Da qualche tempo scrive. Che tipo di storie le interessa raccontare?

“Finora ho scritto testi legati al rapporto tra uomo e donna, al maschile e al femminile. Ho scritto anche un libro su questo tema, cercando di affrontare la sofferenza che oggi si manifesta in questo ambito. Il tentativo è andare oltre la narrazione facile e rumorosa che spesso domina questi argomenti, quella che produce molto clamore e invade continuamente il dibattito. L’obiettivo è offrire allo spettatore o al lettore spunti di riflessione più profondi. Chi svolge il mio mestiere, soprattutto quando desidera offrire davvero qualcosa al pubblico, dovrebbe mettere a disposizione anche ciò che negli anni ha maturato: l’esperienza, la possibilità di osservare il mondo da una prospettiva diversa rispetto a chi ogni giorno deve semplicemente alzarsi e andare in ufficio. La posizione di un artista comporta anche questo tipo di responsabilità”.

Ma in questo modo non rischia di cadere quel confine tra autenticità e finzione che appartiene al lavoro dell’attore?

“No, perché si possono raccontare delle verità rappresentando ciò che quelle verità muovono o da cui sono generate. Altrimenti si farebbe il giornalista (sorride, ndr).

Le assicuro che non è proprio così divertente come lavoro…

“Lo so, ed è certamente un mestiere bello e interessante per chi lo ama. Ma non è il mio e non è il mio obiettivo. Il giornalista racconta i fatti così come sono, ed è il suo compito. L’attore invece evoca significati attraverso la rappresentazione di ciò che il mondo mostra sotto il velo, talvolta, della non verità. Proprio perché il mondo è fatto, nel bene e nel male, di diversi livelli di rappresentazione della realtà”.

Recitare è stato per lei un modo per capire meglio se stesso o per fare esperienza della vita in maniera diversa?

“È stato un modo per imparare ad amare me stesso attraverso l’amore per gli altri, poco alla volta”.

C’è qualcosa che ha scoperto di sé grazie alla recitazione e che non immaginava di avere?

“Sì. Ho scoperto di avere un talento per l’empatia verso gli altri. Una capacità di risultare credibile, affidabile, di apparire come qualcuno che forse vale la pena ascoltare”.

E dal punto di vista umano ha sempre percepito empatia anche da parte degli altri?

“In generale sì. Ho sempre avuto un buon rapporto con gli altri. Questo non significa non aver avuto contrasti, anzi. Sono una persona che dice le cose apertamente. Con il passare degli anni, inoltre, non mi accontento più delle versioni facili della realtà. Tuttavia, posso dire di avere, nel complesso, un buon rapporto con le persone”.

C’è invece qualcosa che ha scoperto di sé e che avrebbe preferito non vedere?

“No, in realtà no. Tutto ciò che accade, se lo si sa utilizzare nel modo giusto, arriva sempre per insegnare qualcosa, anche gli errori o le esperienze che potremmo definire negative. Ho attraversato momenti duri, difficili, anche molto dolorosi. Con il tempo ho capito che erano occasioni: opportunità per comprendere meglio”.

Quindi quando la recitazione la porta fuori dalla sua zona di comfort non lo vive come un problema?

“No, assolutamente”.

Molti suoi colleghi dicono che il palcoscenico, soprattutto quello teatrale, è un luogo di libertà. Vale anche per lei o sente più responsabilità quando sale sul palco?

“La libertà non significa leggerezza e neppure disimpegno. Libertà significa avere la possibilità di esplorare i propri misteri interiori, e il teatro offre questa opportunità con grande generosità. Lo riconosco pienamente. Tuttavia, questa libertà, almeno per me, comporta anche un forte senso di responsabilità. Mi impone di avere sempre grande rispetto e attenzione per ciò che scelgo di rappresentare, per il modo in cui lo rappresento e lo racconto. Il palcoscenico è un momento di grande delicatezza. Credo che quando si sale su un palco non si debba mai dare nulla per scontato. La prima domanda da porsi è sempre: se fossi dall’altra parte, che cosa penserei in questo momento?”.

Quando interpreta un personaggio, quanto rimane del personaggio dentro di lei alla fine dell’esperienza?

“Non sono uno di quegli attori che si portano i personaggi a casa. Per fortuna. Entro ed esco dal teatro un po’ come farebbe un impiegato: entro in una dimensione, vi metto l’anima, poi esco e torno a essere me stesso. Quello che resta è l’arricchimento che quell’esperienza ha lasciato. Nel mio percorso è stato decisivo. Oggi, dopo trent’anni di lavoro, mi sento una persona molto diversa da quella che ero allora. E lo devo anche a questo mestiere”.

Quando è in scena, le capita di chiedersi che cosa stia pensando il pubblico in platea?

“In passato sì. È una trappola in cui è facile cadere. All’inizio è abbastanza naturale, perché ha a che fare con il giudizio. Quando si sta ancora cercando di capire chi si è e come si sta in scena, si tende inevitabilmente a osservare molto la reazione degli altri. Oggi non più. Sento piuttosto di avere stabilito una sorta di patto con il pubblico. Un patto molto semplice: cerco di essere onesto, di essere autentico. Forse non sempre questo può piacere, può spiazzare o mettere in difficoltà. Eppure, scelgo comunque di portarlo in scena. Perché penso che, se fossi io dall’altra parte, desidererei che qualcuno facesse lo stesso con me”.

La parola “giudizio” porta anche a un altro tema: il giudizio che spesso ci viene cucito addosso dagli altri. Le è mai pesato?

“Le persone che giudicano ci sono sempre. Forse ciò che mi ha ferito di più non è stato il giudizio in sé, ma il pregiudizio: quando qualcuno giudica partendo dalla propria posizione o dalla propria condizione. Il pregiudizio mi ha sempre dato molto fastidio e da ragazzo l’ho sofferto parecchio.

Probabilmente perché ho una forte propensione a ribellarmi davanti al senso di ingiustizia: è una mia caratteristica. Questa dinamica, nelle sue varie forme, si è manifestata anche attraverso delusione, rabbia o il bisogno di rivendicare una posizione che sentivo etichettata in modo ingiusto”.

Quando ha iniziato a sentirsi davvero visto e riconosciuto per quello che è?

“Anche questo è stato un processo graduale. Devo dire però che già con i primi successi ho capito una cosa: chi ha da ridire troverà sempre un motivo per farlo. Ma il problema non sei tu, è chi parla. Il primo grande successo è stato Carabinieri. Da una parte mi ha permesso di rivelarmi al pubblico, dall’altra mi ha posto di fronte a una responsabilità. Quel successo si basava su una grande popolarità e su un’enorme accoglienza da parte del pubblico. Le qualità attoriali, però, dovevano ancora emergere davvero. In quel momento veniva fuori soprattutto una capacità di piacere, nel senso più ampio. Il lavoro attoriale richiedeva ancora approfondimento. Con il tempo, per fortuna, ho avuto la possibilità di farlo. Oggi non vivo più ancorato alle reazioni degli altri. Mi sento un attore abbastanza solido da poter proseguire il mio percorso con serenità. E quando parlo di serenità non intendo supponenza. Intendo proprio serenità”.

Fa un certo effetto sapere che Carabinieri continua a essere replicato continuamente ancora oggi e con successo. La stupisce?

“Sì, è una circostanza che mi sbalordisce. Mi fa davvero un effetto incredibile. A volte penso che, se fossi nella dirigenza di Mediaset, proporrei persino un Carabinieri 3.0: vent’anni dopo, per scoprire dove sono finiti quei personaggi. Secondo me oggi sarebbe un successo clamoroso. Non capisco perché nessuno ci abbia pensato. È stata una serie amatissima. Quando la rivedo provo molto affetto, ma allo stesso tempo mi fa anche arrossire. Vedo un ragazzo e penso: quello ero io. Guardarmi mi dà quasi la sensazione di essere un po’ sguarnito. Come un pulcino che si butta nelle situazioni senza rendersi conto fino in fondo di ciò che sta facendo. Mi suscita molta tenerezza”.

C’è qualcosa che quel ragazzo di allora ha sottovalutato e che col tempo si è rivelato importante?

“Forse il cinismo di questo ambiente. Con il tempo mi sono reso conto che molti dei pensieri, delle valutazioni e anche dei turbamenti che avevo rispetto alle scelte da compiere nascevano da grandi ideali. Ero un ragazzo innamorato del proprio lavoro e pensavo che il mondo professionale avrebbe compreso, riconosciuto e rispettato quella dedizione. In realtà, spesso, per chi prende le decisioni tutto questo non conta poi così tanto. È stata una delle delusioni dei primi anni e mi ha fatto molto male”.

Citando il titolo dello spettacolo, il successo può essere una trappola?

“Sì, assolutamente. Il successo diventa molto pericoloso quando gli si attribuisce troppo valore.

È un grandissimo ingannatore, quasi un truffatore. Racconta la realtà in modo abnorme, amplificato.

C’è chi dice che il successo amplifica ciò che si è: se sei stupido diventi molto stupido, se sei timido diventi molto timido, e così via. Io, con il successo, sono diventato molto prudente. Ho capito che bisogna fare grande attenzione. Non posso dire di esserci sempre riuscito, ma avevo già intuito che servisse prudenza”.

Se dovesse raccontare Ettore Bassi in poche parole senza declinarlo come attore, autore e artista, che definizione darebbe di lei?

“Direi semplicemente che sono una persona che cerca di mettere sempre onestà in ciò che fa. Un’onestà prima di tutto verso se stesso. E quando parlo di onestà non mi riferisco necessariamente al comportamento nel senso più banale del termine o al rispetto formale delle regole. Non è questo il punto. Amo molto il pensiero critico. Amo pormi domande. Mi interessa andare oltre l’aspetto logico e immediato della realtà. Perché credo che questo mondo sia una rappresentazione e che, dietro il velo, ci sia molto di più da osservare”.