Ettore Pausini morto a Bologna investito dall'auto pirata, era lo zio di Laura: il vecchio post della cantante

Ettore Pausini, l’uomo di 78 anni morto a Bologna dopo essere stato investito da un’auto pirata, era lo zio di Laura Pausini, fratello del padre. Diversi anni fa la cantante gli aveva dedicato un post sui social in cui raccontava con affetto e orgoglio l’impegno dello zio nel volontariato. Barbiere ben noto in città, Ettore Pausini era infatti testimonial dell’associazione Onconauti, che si occupa del sostegno ai pazienti oncologici.

Morto investito a Bologna, chi era Ettore Pausini

Ettore Pausini è morto nel pomeriggio di domenica 2 novembre dopo essere stato investito da un pirata della strada mentre andava in bici alla periferia di Bologna.

Era lo zio di Laura Pausini, fratello del papà Fabrizio. Come la cantante, era originario di Solarolo, in provincia di Ravenna.

Vedovo, era un barbiere ancora in attività, da oltre trent’anni gestiva un salone ben noto in piazza Azzarita, nel centro di Bologna.

Appassionato di ciclismo, Ettore Pausini era anche attivo nel volontariato.

Dopo essere guarito da un tumore anni fa era diventato testimonial dell’associazione Onconauti, che si occupa di riabilitazione per pazienti oncologici.

Era lo zio di Laura Pausini: il post della cantante

Proprio in relazione alla sua attività di volontariato, alcuni anni fa Laura Pausini aveva dedicato allo zio un affettuoso post sui social.

“Mio Zio Ettore Pausini è un vero campione!”, aveva scritto su Facebook la cantante nel dicembre 2016 pubblicando la foto del volantino dell’associazione con lo zio protagonista.

“Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene”, aveva concluso, facendo riferimento al tumore e alla guarigione.

Il ricordo dell’amico

“Aveva viaggiato molto, era un uomo colto ed era anche un ottimo cuoco”.

Così ricorda Ettore Pausini a Repubblica Stefano Giordani, suo amico e direttore scientifico dell’associazione Onconauti.

“Come barbiere – racconta – aveva una clientela selezionatissima: imprenditori, primari, ci potevi discutere di ogni cosa”.

“Sono stato da lui la settimana scorsa – aggiunge – continuavo a dirgli smettila di andare in bicicletta, ma era un grande sportivo”.