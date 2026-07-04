Eugenia Roccella "commossa in un momento tragico e lacerante", parla la ministra dopo la scomparsa del marito

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Eugenia Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito, Luigi Cavallari, del quale non si hanno più notizie da quando non è riemerso dopo essersi tuffato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. “È un momento tragico e lacerante”, scrive la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in un post in cui ringrazia quanti le sono vicini in questo duro periodo.

Le prime parole di Eugenia Roccella

È arrivata la prima dichiarazione pubblica di Eugenia Roccella da quel sabato 27 giugno quando suo marito, Luigi Cavallari, è scomparso nel lago di Vico, a Viterbo.

La 72enne si è detta commossa e ha voluto ringraziare quanti le sono stati vicini e quanti le hanno dato un aiuto nell’andare avanti in un momento che lei stessa definisce “tragico e lacerante”.

Il messaggio della ministra

Con un post sui suoi profili social, la ministra rompe il silenzio sulla vicenda che l’ha vista protagonista.

“Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”, scrive. A corredo del messaggio, allega un cuore rivolto ai suoi follower e una foto in cui lei, di spalle, guarda suo marito mentre i due si trovano su una terrazza.

Mentre le ricerche dell’uomo continuano, nell’ultima settimana l’attività politica in pubblico della donna è stata completamente sospesa.

Cos’è successo al marito, Luigi Cavallari

I fatti risalgono a sabato 27 giugno quando, intorno alle ore 18, Luigi Cavallari, architetto di 84 anni e marito della ministra Eugenia Roccella, si è tuffato nel lago dalla barca su cui si trovava insieme a un amico. Probabilmente a causa di un malore, l’uomo non è più riuscito a riemergere a galla.

L’amico ha provato subito a prestargli soccorso, lanciandogli una cima, ma il forte vento e le correnti hanno allontanato rapidamente l’imbarcazione dal punto in cui Cavallari si è tuffato. Da allora, proseguono le ricerche per trovarlo nonostante la complessità delle operazioni a causa delle condizioni del lago.

Contattata da Open, la prefettura di Viterbo ha spiegato che “il lago di Vico, avendo una caratteristica vulcanica ed essendo un bacino, quindi scuro, profondo e melmoso, ha una visibilità molto limitata e già a 5 metri non si vede più nulla”. Alle ricerche collaborano vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e il nucleo dei sommozzatori della Polizia di Stato.