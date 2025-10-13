Eugenia Roccella risponde alle polemiche dopo la frase sulle gite ad Auschwitz: "Non possiamo nasconderlo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eugenia Roccella contestata dalle opposizioni e da Liliana Segre per le parole pronunciate sulle “gite scolastiche ad Auschwitz” e per il discorso fatto sull’antisemitismo e l’antifascismo. La ministra per la Famiglia, intervenuta nelle scorse ore al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, ora si difende e replica alle polemiche, affermando che chi le ha innescate ha voluto ribaltare e strumentalizzare le sue esternazioni.

Eugenia Roccella e le dichiarazioni sulle “gite scolastiche ad Auschwitz”

Roccella ha dichiarato che “l’antisemitismo ha trovato nell’ultima fase del conflitto israelo-palestinese una giustificazione per riemergere ed essere rilegittimato”.

Per quel che riguarda i viaggi di istruzione che gli studenti italiani fanno ad Auschwitz, si è chiesta “a cosa sono serviti?”. Si è data la seguente risposta: “Secondo me a dirci che l’antisemitismo era qualcosa che riguardava il fascismo. Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”.

ANSA Eugenia Roccella

Secondo la titolare del dicastero, “il problema era essere antifascista, non essere antisemita”. E ancora: “Il problema oggi è fare i conti con il nostro antisemitismo”. Esternazioni che hanno fatto infuriare le opposizioni e Liliana Segre. La senatrice a vita ha tuonato: “La memoria della verità fa male solo a chi ha scheletri negli armadi”.

La ministra si difende: “La politica oggi ribalta e strumentalizza”

Dalle opposizioni c’è chi ha accusato Roccella di negazionismo. “È una vita che sono vicina al mondo ebraico, una vita che sono impegnata in questa battaglia contro pregiudizio e discriminazione, non dimenticate che vengo dai radicali”, ha spiegato la ministra in un’intervista rilasciata a Il Giornale.

“La politica – ha aggiunto – purtroppo oggi ribalta e strumentalizza qualsiasi cosa. La verità è che li ho toccati su un nervo scoperto. Il tentativo è quello di rovesciare i fatti appigliandosi al nulla. È grottesco pensare che sarei andata lì a parlare davanti alla comunità ebraica, e sono stata applaudita, per fare del negazionismo!”.

A proposito del termine “gite” in riferimento ai viaggi di istruzione ad Auschwitz, si è difesa sostenendo che il suo ragionamento era chiaro: “Ho detto che se non si riconosce l’antisemitismo che si respira oggi e non lo si spiega ai ragazzi, si rischia di ridurre le visite ai campi di concentramento a semplici gite”.

Roccella ha anche detto che da parte delle università italiane c’è una certa disattenzione su quel che è accaduto il 7 ottobre. Sempre a Il Giornale ha dichiarato che è necessario “ricordare cosa accadde nei giorni immediatamente successivi al 7 ottobre”, quando “non c’è stata una identificazione, una vera solidarietà, non c’è stata una grande manifestazione studentesca di vicinanza ai ragazzi del Nova Festival”.

La ministra ha sostenuto che i ragazzi che vanno a fare le manifestazioni Pro Pal, nei giorni successivi al 7 ottobre, non hanno manifestato “il dolore per le vittime civili”, affermando che “le uniche vittime erano quelle israeliane”.

Roccella: “C’è uno strisciante antisemitismo, non possiamo nasconderlo”

“Il mio messaggio è chiaro – ha aggiunto – siamo di fronte a uno strisciante antisemitismo, non possiamo nasconderlo pensando di relegare questo fenomeno odioso al nazifascismo, cristallizzandolo nel passato. Dobbiamo avere il coraggio di guardare anche al presente e denunciare ciò che vediamo e ascoltiamo”.

Roccella ha poi sottolineato di credere che i viaggi sui luoghi della Shoah sono utili, ricordando di aver promosso due grandi mostre sull’Olocausto al Maxxi.

“Mi batto da anni – ha concluso la ministra – affinché la memoria sia difesa e tutelata da ogni revisionismo. I viaggi però sono utili se c’è la consapevolezza che l’antisemitismo è ancora presente nel sottofondo della nostra cultura. Ci dobbiamo fare i conti. I viaggi ad Auschwitz devono servire a interpretare il presente e guardarsi dentro, non devono servire ad autoassolversi e a renderci tutti innocenti”.