Eugenio Finardi e il ricordo della moglie Patrizia dipendente dalle droghe e morta a 56 anni per l’epatite C

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Eugenio Finardi a Ballando con le Stelle ha parlato del suo passato legato alle droghe e della storia d’amore con la prima moglie Patrizia – con cui ha avuto la figlia Elettra – e con cui condivideva anche la dipendenza dalle sostanze. Un legame che si è spezzato anni fa quando, a 56 anni, la donna si è ammalata ed è morta per epatite C.

Eugenio Finardi e il ricordo della defunta moglie Patrizia

Nella puntata di sabato 24 ottobre di Ballando con le Stelle, il noto cantante Eugenio Finardi ha ripercorso alcune delle tappe più dolorose della sua vita, compresa la scomparsa della moglie Patrizia, morta a 56 anni dopo una malattia.

Nel suo racconto trova spazio il primo momento in cui fece la conoscenza con le droghe che l’avrebbero poi accompagnato per anni fino al ricovero in una comunità di recupero nello stesso momento in cui, lontano da lui, anche la sua compagna si stava sottoponendo allo stesso percorso di rehab.

La dipendenza dalle droghe

Nel corso della trasmissione del sabato sera di Rai Uno, Finardi ha riavvolto il nastro fino alla sua adolescenza. “A 13-14 anni ho scelto di essere un hippie. Mi è capitato una sera per caso di provare sostanze diverse da un amico. C’era la paura, poi cosa fai, dici di no? Ti senti fuori. Provo, cosa vuoi che sia. Dall’altra parte c’era l’angoscia: ‘Oddio, cosa sto facendo?’. Poi, per due anni non ho quasi fatto altro: non ho suonato, ho fatto l’amore”.

Fin dalla tenera età, il musicista entra nel mondo della tossicodipendenza e racconta di aver vissuto il periodo più nero all’inizio degli anni Ottanta, prima della nascita della figlia Elettra, momento in cui però conobbe anche Patrizia, la donna che sarebbe diventata sua moglie.

“Era bellissima ma, purtroppo, era dipendente da sostanze. Ho vissuto con lei questa storia d’amore intenso, sensuale, ma fatto di dipendenze. Tutti quelli che ne sono affetti sognano di essere salvati da qualcuno che li capisca. E chi li capisce? Solo uno che sta facendo la stessa cosa”, aggiunge.

La scomparsa della moglie

Con la maturità e dopo essere diventati genitori, i due capiscono che era tempo di cambiare vita, di smettere e di rimettersi in sesto. “Quando è nata Elettra, abbiamo capito che non si poteva andare avanti così. Il fatto di essere tossicodipendente non era più una cosa rock e romantica, ma una vergogna”, ricorda.

Finardi e sua moglie Patrizia vanno quindi in comunità di recupero, mentre la piccola Elettra viene affidata ai nonni.

I ricordi dell’artista lo portano però a un altro momento drammatico, quello della morte della donna. La madre di Elettra, infatti, positiva all’epatite C, scomparì a 56 anni. “Se n’è andata un anno prima che trovassero la cura. Elettra è rimasta senza mamma. Di tutte le scelte si pagano le conseguenze“, chiosa amaramente.

La carriera e il presente del musicista

Come detto, Eugenio Finardi è uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Milanese, del 1952, ha 74 anni ed è uno dei volti storici del rock d’autore italiano.

Cantautore, chitarrista e pianista, ha pubblicato venti album di inediti in una carriera lunga 50 anni con alcuni suoi brani che sono diventati simbolo di un’epoca, come “Musica ribelle” ed “Extraterrestre”.

È stato sposato con Patrizia, madre dei suoi primi due figli: Elettra, nata nei primi anni Ottanta con sindrome di Down, ed Emanuele. Dopo la separazione, Finardi ha sposato un’altra Patrizia, Patrizia Convertino, vedova del grafico Mario Convertino. Con lei, nel 1999, ha avuto una terza figlia, Francesca.