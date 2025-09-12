Eugenio Finardi ha "provato tutte le droghe finché mi è nata una bimba con la sindrome di Down"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Eugenio Finardi ripercorre cinquant’anni di carriera: dall’impegno politico al successo commerciale, passando per le difficoltà personali: l’esperienza con le droghe e la paternità di una figlia con sindrome di Down che cambiò tutto. L’autore di “Extraterrestre” racconta l’infanzia bilingue, il percorso artistico e le sue riflessioni sull’intelligenza artificiale.

L’intervista a Eugenio Finardi

Dai cortei al Pci, dalle notti di Parco Lambro a Sanremo, fino alla recente passione per l’intelligenza artificiale. Al Corriere Eugenio Finardi ha raccontato 50 anni di carriera e della sua vita da artista, vissuta come recita “Extraterrestre“, il suo indimenticabile brano.

“Quando la canto nel 1978 è un flop totale” ha ricordato, citando la canzone che più lo rappresenta, a suo avviso. “Mi tirano i sassi, dicono che sono un traditore. È la storia di due miei amici che sognano sempre di essere da qualche altra parte. Attraverso di loro cerco di mettere in musica l’impossibilità di scappare da se stessi nel momento in cui la deriva violenta sta tradendo i nostri sogni”.

La confessione sulle droghe

Un uomo che ha avuto a che fare con cadute ed eccessi, come raccontato nell’interessante passaggio sulle droghe. “Ho deragliato in molti modi, provando droghe e pagando le conseguenze” ha ammesso.

“Da bambino mi davano una pillolina per l’iperattività; a 16 anni passai alle canne. Ho perso amici per cocaina e alcol. Tutto è cambiato quando è nata mia figlia con sindrome di Down: è stata una questione di dignità più che di responsabilità; sono entrato in comunità e ho fatto terapia”.

Dall’infanzia bilingue

Con le sue radici americane e italiane (la madre venne in Italia dagli Usa per studiare alla Scala) Eugenio Finardi ebbe tantissimi stimoli durante l’infanzia e la giovinezza. “Sì, ma nella mia famiglia eravamo due di tutto: lingua, religione, filosofia di vita” ha specificato.

“A sei anni mi mandano a fare la prima elementare nel New Jersey. Vado a vivere dalla nonna e mi accorgo che gli altri capiscono la metà delle mie parole. Allora cancello dal mio vocabolario l’italiano”.

“L’anno dopo torno in Italia, mi iscrivono alla seconda, dove si accorgono che non so più l’italiano e mi rispediscono all’asilo. Reimparo la lingua e salto in terza. Appena riprendo a capire, mi mandano in Svizzera a studiare il francese”.

“La musica sì, era l’unica cosa dentro di me in maniera univoca” ha aggiunto “perché mia madre mi aveva allevato come un cantante. Era albina e non poteva salire sul palco perché ipovedente; quindi si limitò ai recital e all’insegnamento. Quando insegnava mi portava con sé”.

L’opinione sull’intelligenza artificiale

Oggi, a 73 anni, Finardi guarda oltre le battaglie correnti: “Mi posso permettere di pensare a quel che accadrà tra 150 o 300 anni. Nel frattempo ho realizzato i miei sogni, sono salito sul palco della Scala, sono diventato il produttore di me stesso” ha raccontato.

“Frequento i presidi della socialità nella mia città, come l’edicola di Andrea in via Plinio, dove posso spiegargli che l’intelligenza artificiale, quando diventerà autogenerativa, migliorerà questo mondo dove gli ormoni tirano fuori il peggio che c’è nell’uomo, trasformando gli ideali in ideologie”.