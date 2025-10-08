Eugenio Giani elenca le regioni che confinano con la Toscana, gaffe sulla Lombardia: "Studia, che è meglio"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gaffe geografica per Eugenio Giani, che a Un giorno da pecora ha ampliato i confini della Toscana: “Noi confiniamo con la Liguria, poi naturalmente con la Lombardia…”, ha detto il presidente uscente nell’elencare le regioni che confinano con la sua. Giani si è candidato a un nuovo mandato con il sostegno di Pd, Avs, M5S e Lista civica Casa riformista. Sui social non sono mancati i commenti irriverenti, né le repliche graffianti degli avversari politici.

Eugenio Giani e la Lombardia che confina con la Toscana

Durante la puntata, Giani è stato invitato a rispondere alle domande degli utenti giunte in redazione. Il presidente di Regione ha pescato una domanda a caso, relativa ai confini toscani.

“Giriamo dal Mar Tirreno sulla stupenda Liguria…”, ha esordito Eugenio Giani, immediatamente interrotto dal conduttore Giorgio Lauro che lo ha invitato a tagliare corto per citare i confini. E qui la gaffe.

(Qui sopra: Giani VS i confini della Toscana a partire dal minuto 57:37)

“È sicuro con la Lombardia?”, ha domandato Lauro innescando le perplessità del Presidente. “La Lombardia… ehm… non c’è?”, ha domandato Giani.

“Guardi, non me ne intendo… sono di Milano”, ha replicato il conduttore dando vita a un siparietto. “Ma lei quando dice Lombardia intende l’altra Regione?”, ha domandato, intervenendo, l’altra conduttrice Geppi Gucciari. “Certo!”, è stata la replica secca di Giani.

Invitato a ripetere i confini regionali, Giani ha infine citato correttamente le cinque regioni interessate ovvero Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio.

L’ironia degli avversari politici

Gli avversari politici hanno immediatamente colto la palla al balzo per prendere in giro Giani: “Il presidente della Toscana amplia i confini regionali… fino alla Lombardia. L’ambizione non manca, la geografia un po’ sì”, ha scritto su Facebook Fratelli d’Italia.

I commenti su Eugenio Giani e i confini della Toscana

Sui social non sono mancati commenti divertiti e irriverenti. “Può fare coppia con Di Maio e magari diventare presidente dei due golfi confinanti, del Bengala e del Messico”, ha graffiato un utente. “Studia, che è meglio”, ha invitato un altro.

“Ti sei dimenticato il Friuli”, ha suggerito qualcuno. “Ripassare la geografia”, ha scritto un utente. Il buon Fede avrebbe detto: “Che figura di M!”, ha ironizzato qualcun altro.