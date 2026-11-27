Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Addio Euro 6, si passa all’Euro 7. A partire dal 29 novembre scatta l’obbligo del nuovo regime di omologazione delle auto nell’Unione europea, con limiti più stringenti sulle emissioni allo scarico, ma anche relative al consumo dei freni, degli pneumatici e delle batterie delle vetture elettriche. Vincoli che potrebbero portare a un aumento dei prezzi dei veicoli anche superiori rispetto alle stime di Bruxelles.

Al via lo standard Euro 7

L’ultimo standard sulle particelle inquinanti rilasciati dai motori a combustione prenderà il via dal 29 novembre 2026 per le nuove omologazioni di automobili e veicoli commerciali leggeri, ma non riguarderà le vetture già sul mercato.

Il regolamento europeo 2024/1257 stabilisce infatti l’entrata in vigore di limiti per le immatricolazioni a partire dal 29 novembre del 2027, mentre i termini autobus e mezzi pesanti scatteranno rispettivamente nel maggio 2028 e 2029, con l’estensione della scadenza al 2030 per i costruttori di piccole serie di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

I nuovi limiti alle emissioni

La normativa conferma i limiti già applicati ai veicoli Euro 6 sulle emissioni di ossidi di azoto, di 60 milligrammi per chilometro per i motori a benzina e 80 per i motori a gasolio e sui valori di monossido di carbonio, di 1.000 mg/km per i primi e 500 mg/km per i secondi, oltre alla massa del particolato, pari a 4,5 mg/km nei casi in cui si applica tale limite.

La novità è rappresentata dalla misurazione del numero di particelle solide emesse allo scarico, da un diametro minimo di 23 nanometri a 10 nanometri e ma lasciando il limite di 600 miliardi di particelle per chilometro.

Tra le modifiche più significative si registra l’allungamento della durata del rispetto dei parametri delle emissioni, che renderà necessaria una stretta sulla frequenza di manutenzione della vettura.

Le Euro 7, infatti, dovranno garantire l’efficacia dei sistemi anti-inquinanti prima fino a otto anni o 160mila chilometri e poi fino a dieci anni o 200mila chilometri.

Come riportato da Repubblica, nelle auto saranno installati dei sistemi di monitoraggio elettronici OBD (On-Board Diagnostics) per monitorare in tempo reale il funzionamento degli impianti, che segnaleranno il superamento delle soglie fissate per le emissioni con un messaggio sul cruscotto.

Se l’automobilista ignora gli avvisi con i chilometri rimasti prima della compromissione delle componenti, non potrà più accendere il motore.

Le limitazioni riguarderanno anche il consumo dei dischi e delle pastiglia dei freni, oltre all’usura delle gomme, che contribuiscono al rilascio di microplastiche nell’ambiente.

La scadenza degli pneumatici di classe C1, i più diffusi, è stata fissata per luglio 2028 relativamente alle nuove omologazioni e luglio 2030 per tutti i tipi di pneumatici, con la possibilità di acquistare quelli non conformi fino al 30 giugno 2032 secondo i criteri stabiliti dalla normativa europea.

Per la prima volta saranno introdotte limitazioni anche sulle batterie delle auto elettriche e ibride plug-in, che fino a cinque anni o 100mila km dovranno garantire almeno l’80% della capacità energetica iniziale e il 72% almeno negli otto anni o 160mila km successivi.

Le informazioni ambientali al momento dell’immatricolazione, come la classe di appartenenza, i valori delle emissioni inquinanti e di CO2, i consumi di carburante ed energia elettrica, saranno riportate nel passaporto ambientale del veicolo introdotto dal regolamento, che i costruttori dovranno emettere per ogni veicolo.

Le stime sui prezzi

L’adeguamento ai nuovi parametri sulle emissioni porterà le cause automobilistiche a trasferire sui listini l’aumento dei costi di produzione, ma prima di un incremento dei prezzi delle vetture passerà un anno.

Secondo le stime della Commissione europea i rincari causati passaggio alle Euro 7 andrebbero dai 180-450 euro in più per l’acquisto di auto e furgoni e 2.800 euro per camion e autobus.

Da quanto emerso da uno studio del 2023 di Frontier Economic, questi calcoli sarebbero però sottostimati da 4 a 10 volte: gli esperti della società di consulenza ritengono infatti che gli aumenti possano arrivare fino ai 2mila euro per auto e furgoni con motori endotermici e di circa 12mila euro per autobus e mezzi pesanti a diesel.