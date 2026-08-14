Eurofighter italiano abbatte drone russo in Lettonia, intervento del caccia dopo violazione dello spazio aereo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un caccia militare italiano, che opera sotto il comando della Nato, ha abbattuto un drone russo che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha confermato la portavoce dell’Alleanza Atlantica, Allison Hart: “Possiamo confermare che questa mattina presto è stato ordinato il decollo d’emergenza di due Eurofighter italiani in risposta alla presenza di un drone nello spazio aereo lettone. Uno degli Eurofighter ha abbattuto il drone”.

Drone russo in Lettonia abbattuto da un caccia italiano

Dopo che è scattato l’allarme, la Nato, come riporta l’AGI, ha anche disposto il decollo d’emergenza di due caccia F-16 turchi. Tutti i mezzi usati nell’operazione hanno agito sotto il comando dell’Alleanza.

Sulla vicenda del drone abbattuto è stata avviata un’indagine. La Nato, in questo momento, è in stretto contatto con le autorità lettoni.

ANSA

“La Nato è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per salvaguardare il nostro territorio e proteggere la nostra popolazione”, ha evidenziato la portavoce Hart.

La Lettonia ringrazia l’Italia

La ministra degli Esteri lettone, Baiba Braze, ha ringraziato l’Italia attraverso un post social.

“Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della Nato nel Baltico e per aver mantenuto l’integrità dello spazio aereo Nato. Un drone straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale”, ha scritto Braze su X.

Il recupero dei rottami del drone

Le forze armate lettoni hanno reso noto che il drone è entrato nello spazio aereo nel nord-est del Paese come conseguenza delle operazioni di guerra elettronica della Russia.

La distruzione del drone è avvenuta nella regione di Balvi. Militari e polizia sono stati inviati sul luogo dell’abbattimento alla ricerca dei resti dell’arma.

La posizione esatta del relitto non è stata per ora resa nota per motivi di sicurezza. L’individuazione dei rottami del drone è stata confermata da una portavoce dello Stato Maggiore congiunto alla radio nazionale lettone.

Le squadre specializzate stanno già operando sul posto per il recupero e i rilievi tecnici. L’intercettazione e la distruzione del drone sono avvenute ad alta quota, fattore che potrebbe aver provocato la dispersione dei detriti su un’area particolarmente ampia.

Allerta in cinque regioni e paura tra i pellegrini

L’allerta ha costretto centinaia di pellegrini, riuniti per la più importante festività cattolica del Nord Europa, a cercare riparo. Intorno alle 4 del mattino, infatti, sui telefoni cellulari sono scattati gli allarmi. L’avviso ha interessato le regioni di Augsdaugava, Preili, Rezekne, Balvi e Aluksne.

È la seconda volta dall’inizio dell’anno che caccia della Nato intercettano un drone finito nello spazio aereo lettone. Lo scorso 8 giugno, alcuni caccia francesi sotto il comando dell’Alleanza avevano abbattuto un drone partito dall’Ucraina e finito fuori rotta a causa delle contromisure russe.

I Paesi baltici, che confinano con la Russia, stanno registrando un numero crescente di intrusioni e cadute di droni nei rispettivi territori.