Eurospar, 20enne corteggia in modo molesto una commessa: al supermercato arriva la polizia, botte a un agente

Un cittadino marocchino di 20 anni è stato arrestato a Bolzano per aggressione e minacce nei confronti dei dipendenti di un supermercato. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina presso il supermercato Eurospar di Via Museo, dove l’uomo ha reagito con violenza all’invito di allontanarsi.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un soggetto molesto ed aggressivo all’interno del supermercato. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti rapidamente e hanno ricevuto informazioni dettagliate dalla responsabile del negozio riguardo al comportamento dell’uomo, che aveva rivolto pesanti apprezzamenti a una giovane commessa.

Reazione violenta

L’uomo si è mostrato subito insofferente al controllo e, in preda a un forte stato di agitazione, ha rifiutato di collaborare, iniziando a dimenarsi e colpendo gli agenti. Uno dei poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni dai sanitari del Pronto Soccorso.

Arresto e conseguenze

Messo in sicurezza, il giovane è stato portato in auto di servizio, dove ha continuato a minacciare e insultare gli agenti, danneggiando il veicolo con calci e testate. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato dichiarato in arresto per resistenza, violenza, lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale e trasferito alla Casa Circondariale.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha revocato il permesso di soggiorno del 20enne e ha emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Sartori ha sottolineato la necessità di interventi sistematici per affrontare tempestivamente episodi simili e sanzionare severamente i responsabili.

