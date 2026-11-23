Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Antitrust ha accusato la catena di discount Eurospin di imporre prezzi fissi ai suoi negozi in franchising che dovrebbero essere liberi di determinare il costo della merce secondo le leggi europee. L’agenzia garante per la concorrenza ha avviato un’indagine e la guardia di finanza ha eseguito ispezioni nelle sedi delle varie società attraverso cui Eurospin opera nel nostro Paese. Il meccanismo, secondo l’Antitrust, impedirebbe ai singoli negozi di abbassare i prezzi.

Secondo l’Antitrust Eurospin impedisce ai negozi in franchising di abbassare i prezzi

A causa dei sospetti sul comportamento di Eurospin nei confronti dei suoi negozi in franchising, l’Agcm, o Antitrust, l’agenzia dello Stato italiano che si occupa di vigilare sulla libera concorrenza, ha avviato un procedimento istruttorio sulle varie società con cui il marchio della grande distribuzione organizzata opera in Italia.

Si tratta di Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A. L’accusa è la violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. In pratica, Eurospin impedisce ai negozi del marchio in franchising di determinare da soli i propri prezzi.

Come funziona in franchising

Il franchising è un modello di impresa in cui un’azienda (franchisor, in questo caso Eurospin), fornisce dietro compenso il proprio marchio e il proprio modello di business a un imprenditore (franchisee). L’imprenditore si assume totalmente il rischio di impresa. Se il supermercato fallisce, la responsabilità è sua. È però libero di gestire il punto vendita come crede, rispettando alcuni standard dettati dall’azienda.

Tra le libertà del franchisee ci dovrebbe essere anche quella di determinare i prezzi della merce che vende. Si tratta di un aspetto basilare del fare impresa. Secondo Antitrust, Eurospin impedirebbe ai suoi franchisee di abbassare i prezzi, rendendoli di fatto soltanto i gestori di un negozio della catena quasi del tutto dipendente dalle decisioni dell’azienda.

L’inflazione e il comportamento di Eurospin

Questa limitazione impedirebbe inoltre ai franchisee di farsi concorrenza fra loro. Un aspetto già di per sé contrario alla normativa, che però, sottolinea l’Antitrust, diventa ancora più grave se si considerano due fattori. Per prima cosa, Eurospin è “Uno dei principali operatori della Gdo e leader nel segmento di mercato dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di convenienza economica”, per citare il comunicato dell’Agcm.

In secondo luogo, nell’ultimo periodo l’inflazione ha fatto aumentare i prezzi soprattutto del cosiddetto carrello della spesa, i beni più acquistati dai consumatori. Impedire ai propri supermercati di abbassare i prezzi danneggerebbe quindi ancora di più la clientela, in un momento in cui molte famiglie potrebbero cercare di risparmiare proprio sulla spesa.