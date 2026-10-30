Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato fermato nel negozio Toysuper del centro commerciale Eurotorri. Il 27 ottobre, a Parma, il 44enne ha consegnato una pistola giocattolo a una guardia giurata, mentre nello zaino sono stati trovati due astucci; poi si è opposto con la forza al trasferimento in Questura.

Parma: furto al Toysuper

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di martedì gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti al centro commerciale Eurotorri, in via Rocco Bormioli, dopo la segnalazione di una guardia particolare giurata. L’addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo sospettato di aver tentato un furto nel negozio Toysuper, dedicato ai giochi per bambini.

La guardia aveva notato il 44enne mentre si avvicinava all’uscita e gli aveva chiesto se avesse preso qualcosa. L’uomo gli aveva consegnato una pistola giocattolo, ma si era rifiutato di mostrare il contenuto dello zaino. Per questo la guardia aveva chiamato le forze dell’ordine. All’arrivo dei poliziotti, il sospettato ha svuotato lo zaino: all’interno sono stati trovati due astucci sottratti al negozio, poi restituiti agli addetti dell’esercizio.

L’opposizione al trasferimento

L’uomo, un 44enne tunisino senza documenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Quando gli agenti gli hanno chiesto di salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in Questura, si è alterato e ha opposto resistenza, colpendo e spintonando i poliziotti. Gli operatori sono stati costretti a immobilizzarlo.

Durante il tragitto ha continuato a manifestare la propria opposizione, prendendo a calci e testate il divisorio dell’auto e minacciando gli agenti di morte e di gravi ripercussioni. Riportato alla calma, è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e, completati gli accertamenti, è stato denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il trasferimento al Centro per il rimpatrio

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il 44enne aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, oltre che in materia di stupefacenti. Considerata la sua posizione sul territorio nazionale, è stato affidato al locale Ufficio Immigrazione. Al termine delle verifiche è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma.

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