Eurovision 2025, i 26 cantanti nella finale di sabato 17 maggio da Lucio Corsi e Yuval Raphael: i favoriti

Il cast dei cantanti che si contenderanno la finale dell’Eurovision 2025 in programma sabato 17 maggio a Basilea è completato. Sono 26 gli artisti che si esibiranno sul palco della St. Jakobshalle arena. Tra di loro ci sono anche gli italiani Lucio Corsi e Gabry Ponte, così come Tommy Cash e la cantante israeliana Yuval Raphael. I favoriti per la vittoria finale, però, sono gli svedesi KAJ.

Quando ci sarà la finale dell’Eurovision e dove vederla in tv

La finale dell’Eurovision 2025 si terrà alla St. Jakobshalle arena di Basilea, in Svizzera, nella serata di sabato 17 maggio.

In Italia, lo show sarà trasmesso da Rai1 a partire dalle ore 20,40, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta in streaming su RaiPlay, dove la finale verrà trasmessa anche in LIS (la lingua dei segni). C’è un’altra possibilità per vedere la finale dell’Eurovision 2025 dall’Italia: basterà collegarsi al canale Youtube della manifestazione canora.

Lucio Corsi, in finale all’Eurovision 2025 con la sua canzone intitolata “Volevo essere un duro”.

Chi sono i 26 cantanti finalisti all’Eurovision 2025

Di seguito, ecco l’elenco completo dei 26 cantanti finalisti all’Eurovision 2025 (in ordine alfabetico):

Albania, Shkodra Elektronike con “Zjerm”

Armenia, Parg con “Survivor”

Austria, JJ con “Wasted Love”

Danimarca, Sissal con “Hallucination”

Estonia, Tommy Cash con “Espresso macchiato”

Finlandia, Erika Vikman con “Ich komme”

Francia, Louane con “Maman”

Germania, Abor & Tynna con “Baller”

Grecia, Klavdia con “Asteromata”

Islanda, Væb con “Róa”

Israele, Yuval Raphael con “New Day Will Rise”

Italia, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

Lettonia, Tautumeitas con “Bur man laimi”

Lituania, Katarsis con “Tavo akys”

Lussemburgo, Laura Thorn con “La poupée monte le son”

Malta, Miriana Conte con “Serving”

Norvegia, Kyle Alessandro con “Lighter”

Paesi Bassi, Claude con “C’est la vie”

Polonia, Justyna Steczkowska con “Gaja”

Portogallo, Napa con “Deslocado”

Regno Unito, Remember Monday con “What the Hell Just Happened?”

San Marino, Gabry Ponte feat. Andrea Bonomo & Edwyn Roberts con “Tutta l’Italia”

Spagna, Melody con “Esa diva”

Svezia, KAJ con “Bara bada bastu”

Svizzera, Zoë Më con “Voyage”

Ucraina, Ziferblat con “Bird of Pray”

Chi sono i cantanti favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2025

Stando alle previsioni dei bookmakers, i favoriti per la vittoria finale all’Eurovision 2025 (col 41% di possibilità di successo) sono i rappresentanti della Svezia: si tratta del trio KAJ composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård, con la canzone intitolata “Bara bada bastu“.

Il podio dei favoriti è completato dal cantante dell’Austria JJ, con il brano “Wasted Love” (in seconda posizione, col 21% di possibilità di vincere) e la rappresentante della Francia, Louane, con la sua canzone “Maman“.