Eurovision 2026 nel caos, Irlanda minaccia di non partecipare se ci sarà Israele: la protesta per Gaza

Presa di posizione da parte dell’Irlanda, che minaccia di non partecipare all’Eurovision 2026 nel caso dovesse gareggiare anche Israele. La linea è chiara: è inaccettabile ignorare la continua e spaventosa perdita di vite umane. Non è l’unico Paese che ha dichiarato di non voler partecipare: anche Slovenia e Spagna.

L’Irlanda boicotta l’Eurovision 2026

Da quando è iniziata l’escalation di violenza nella Striscia di Gaza, gli appuntamenti culturali e sportivi sono stati più volte scossi da manifestazioni critiche contro la partecipazione di Israele. A differenza della Russia, immediatamente esclusa dalle competizioni e fortemente criticata – tanto che cantanti, attori o maestri d’orchestra vengono boicottati in Italia e non solo – Israele sembra (ed è) intoccabile.

La questione è sempre la stessa: il doppio standard. C’è un Paese aggressore e un aggredito, ma quando sono i palestinesi a morire importa un po’ meno, dalle sanzioni alle competizioni sportive, dalle accuse di crimini di guerra all’Eurovision. Con queste parole l’Irlanda ha dichiarato che non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 se verrà permesso a Israele di competere. L’emittente radiotelevisiva pubblica irlandese Rtè ha infatti dichiarato che la partecipazione sarebbe inaccettabile vista la continua e spaventosa perdita di vite umane nella Striscia.

ANSA Immagini dalla Palestina sotto assedio

La defezione degli artisti irlandesi ha un impatto rilevante sulla competizione canora: l’Irlanda è infatti il Paese che ha vinto più volte l’Eurovision, ben sette.

Chi è fuori dall’Eurovision

E non è l’unico Paese che si tira indietro per la presenza di Israele. Anche l’emittente slovena RtvSlo ha già dichiarato che la Slovenia si ritirerà nel caso Israele dovesse partecipare.

Un messaggio non dissimile da quello lanciato dal ministro della Cultura spagnolo, Ernest Urtasun: “Non credo che possiamo normalizzare la partecipazione di Israele agli eventi internazionali, come se nulla stesse accadendo”. Si aggiunge anche l’Islanda e il numero potrebbe crescere da qui all’avvicinarsi della competizione.

Va ricordato che dall’inizio del 2025 sono stati oltre 70 gli ex concorrenti dell’Eurovision a firmare una lettera chiedendo l’esclusione di Israele. Alla fine, la cantante israeliana ha ottenuto una seconda posizione in mezzo a forti polemiche. Negli ultimi due anni i concorrenti israeliani hanno portato canzoni che rimandano ai fatti del 7 ottobre, e non è una novità per gli artisti israeliani fare propaganda con i loro brani.

La decisione dell’Ebu

Quello che si domandano in molti è perché Israele sia autorizzato a partecipare mentre la Russia no. Se la musica dell’Eurovision non è politica, perché vengono usati due pesi e due misure?

Di fronte all’aumento delle polemiche e delle dichiarazioni prima, durante e dopo la competizione canora, non resta che attendere la decisione dell’Unione Europea di Radiodiffusione, che organizza l’Eurovision.

L’immagine della competizione, a oltre 700 giorni dall’inizio del genocidio del popolo palestinese, è quella di un evento in cui girano interessi economici, impliciti ed espliciti. Come quando sono stati silenziati i fischi durante le performance degli artisti israeliani o vietato l’ingresso di bandiere palestinesi e altri messaggi di pace.