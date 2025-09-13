Eurovision 2026 nel caos, sempre più Paesi pronti a boicottare l'evento se ci sarà Israele
Sale il numero dei Paesi che minacciano di boicottare l'Eurovision 2026 se non verrà escluso Israele
Si allunga la lista dei Paesi che minacciano di boicottare l’Eurovision 2026. L’ultima in ordine di tempo è l’Olanda: la tv pubblica dei Paesi Bassi ha annunciato che potrebbe non partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest se non verrà escluso Israele. Anche Irlanda, Slovenia e Islanda sono pronte a dire no, e l’elenco potrebbero presto allungarsi: anche uno dei big del festival, la Spagna, sta valutando una posizione simile.
Eurovision, cresce il numero di Paesi pronti a boicottare
Mancano ancora molti mesi ma l’Eurovision Song Contest 2026 è già nel caos.
Quattro Paesi hanno già detto che non ci saranno se Israele sarà confermato tra i partecipanti della prossima edizione del festival, in programma a Vienna.
JJ, il cantante austriaco che ha vinto l’Eurovision 2025
Vista l’escalation di violenza nella Striscia di Gaza, secondo i critici la presenza di Israele (che prende parte alla competizione canora dal 1973) non è in linea con lo spirito del festival, che è quello di promuovere la fratellanza fra i popoli attraverso la musica.
Entro dicembre, le varie emittenti nazionali dovranno decidere se partecipare o meno all’edizione 2026.
Diverse hanno già detto che non ci saranno se Israele non verrà escluso. La prima nazione a dire no è stata l’Irlanda, seguita da Islanda e Slovenia.
Il no dell’Olanda se c’è Israele
Ora si è aggiunta l’Olanda, facendo salire a 4 i Paesi pronti a boicottare l’Eurovision 2026.
La tv pubblica olandese Avrotros ha spiegato in una nota che la sua posizione contro Israele è dovuta alla “continua e grave sofferenza umana a Gaza”.
Non solo, viene stigmatizzata anche la “grave erosione della libertà di stampa e la deliberata esclusione del giornalismo internazionale indipendente e le numerose vittime tra i giornalisti”.
La lista dei Paesi pronti a boicottare l’Eurovision potrebbe presto allungarsi. La Spagna, uno dei “big five”, sta infatti valutando una posizione simile, con il premier Sanchez che ha già chiesto l’esclusione di Israele.
E in Norvegia e Finlandia si stanno moltiplicando le proteste e gli appelli per chiedere l’esclusione di Israele.
I precedenti di Bielorussia e Russia
Spetterà all’Ebu (European Broadcastin Union), l’associazione dei media europei del servizio pubblico che gestisce la kermesse, a decidere.
Di certo l’esclusione di un Paese non sarebbe una novità per l’Eurovision.
È già accaduto nel 2021, quando venne esclusa la Bielorussia in seguito alla violenta repressione del regime del presidente Lukashenko.
E nel 2022 con la Russia, a causa dell’invasione dell’Ucraina. In entrambi i casi l’esclusione venne decisa dall’Ebu soltanto dopo che diversi Paesi minacciarono il boicottaggio.