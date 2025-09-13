Eurovision 2026 nel caos, sempre più Paesi pronti a boicottare l'evento se ci sarà Israele

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si allunga la lista dei Paesi che minacciano di boicottare l’Eurovision 2026. L’ultima in ordine di tempo è l’Olanda: la tv pubblica dei Paesi Bassi ha annunciato che potrebbe non partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest se non verrà escluso Israele. Anche Irlanda, Slovenia e Islanda sono pronte a dire no, e l’elenco potrebbero presto allungarsi: anche uno dei big del festival, la Spagna, sta valutando una posizione simile.

Eurovision, cresce il numero di Paesi pronti a boicottare

Mancano ancora molti mesi ma l’Eurovision Song Contest 2026 è già nel caos.

Quattro Paesi hanno già detto che non ci saranno se Israele sarà confermato tra i partecipanti della prossima edizione del festival, in programma a Vienna.

ANSA JJ, il cantante austriaco che ha vinto l’Eurovision 2025

Vista l’escalation di violenza nella Striscia di Gaza, secondo i critici la presenza di Israele (che prende parte alla competizione canora dal 1973) non è in linea con lo spirito del festival, che è quello di promuovere la fratellanza fra i popoli attraverso la musica.

Entro dicembre, le varie emittenti nazionali dovranno decidere se partecipare o meno all’edizione 2026.

Diverse hanno già detto che non ci saranno se Israele non verrà escluso. La prima nazione a dire no è stata l’Irlanda, seguita da Islanda e Slovenia.

Il no dell’Olanda se c’è Israele

Ora si è aggiunta l’Olanda, facendo salire a 4 i Paesi pronti a boicottare l’Eurovision 2026.

La tv pubblica olandese Avrotros ha spiegato in una nota che la sua posizione contro Israele è dovuta alla “continua e grave sofferenza umana a Gaza”.

Non solo, viene stigmatizzata anche la “grave erosione della libertà di stampa e la deliberata esclusione del giornalismo internazionale indipendente e le numerose vittime tra i giornalisti”.

La lista dei Paesi pronti a boicottare l’Eurovision potrebbe presto allungarsi. La Spagna, uno dei “big five”, sta infatti valutando una posizione simile, con il premier Sanchez che ha già chiesto l’esclusione di Israele.

E in Norvegia e Finlandia si stanno moltiplicando le proteste e gli appelli per chiedere l’esclusione di Israele.

I precedenti di Bielorussia e Russia

Spetterà all’Ebu (European Broadcastin Union), l’associazione dei media europei del servizio pubblico che gestisce la kermesse, a decidere.

Di certo l’esclusione di un Paese non sarebbe una novità per l’Eurovision.

È già accaduto nel 2021, quando venne esclusa la Bielorussia in seguito alla violenta repressione del regime del presidente Lukashenko.

E nel 2022 con la Russia, a causa dell’invasione dell’Ucraina. In entrambi i casi l’esclusione venne decisa dall’Ebu soltanto dopo che diversi Paesi minacciarono il boicottaggio.