Eurovision 2026, quando canta Sal Da Vinci in finale? Scaletta con l'ordine dei cantanti, chi sono i favoriti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si è definito il quadro completo della finale dell’Eurovision Song Contest 2026 dopo la seconda semifinale disputata a Vienna. Saranno 25 i Paesi in gara nella serata conclusiva di sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle. Tra i protagonisti attesi c’è anche l’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”. I grandi favoriti invece sono Linda Lampenius e Pete Parkkonen rappresentanti della Finlandia.

Eurovision 2026 finale, quando canta Sal Da Vinci

Come riporta Adnkronos, l’Ebu ha ufficializzato l’ordine di uscita dei cantanti subito dopo la conclusione della seconda semifinale.

L’Italia si esibirà al ventiduesimo posto nella scaletta della finale.

ANSA

Una posizione considerata favorevole dagli osservatori dell’Eurovision perché collocata nella parte finale della serata.

Secondo gli esperti, l’esibizione arriverà quando l’attenzione del pubblico tende ad essere più alta.

Sal Da Vinci salirà sul palco subito dopo Cipro e prima della Norvegia.

L’artista italiano porterà in gara “Per sempre sì”, brano che rappresenta l’Italia nell’edizione 2026 del concorso musicale europeo.

La scaletta completa della finale Eurovision 2026

L’ordine di uscita ufficiale della finale sarà il seguente:

Danimarca

Germania

Israele

Belgio

Albania

Grecia

Ucraina

Australia

Serbia

Malta

Cechia

Bulgaria

Croazia

Regno Unito

Francia

Moldova

Finlandia

Polonia

Lituania

Svezia

Cipro

Italia

Norvegia

Romania

Austria

Ad aprire la finale sarà la Danimarca.

Chiuderà la competizione l’Austria, Paese ospitante.

Chi sono i favoriti per la vittoria

Secondo i pronostici riportati da Eurovisionworld, la Finlandia parte come principale favorita per la vittoria finale.

Il duo Lampenius & Parkkonen con il brano “Liekinheitin” viene indicato con il 43% delle possibilità di successo.

Alle spalle della Finlandia c’è l’Australia con Delta Goodrem e il brano “Eclipse”, accreditata del 16%.

Più staccata la Grecia con Akylas e “Ferto”, indicata all’8%.

Tra gli altri Paesi considerati competitivi figurano Israele e Romania, entrambi con il 6% delle probabilità di vittoria secondo le stime diffuse alla vigilia della finale.

Per quanto riguarda l’Italia, Sal Da Vinci viene indicato tra gli outsider della competizione con il 3% delle preferenze nei pronostici internazionali.