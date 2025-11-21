Eurovision cambia il regolamento sul voto dopo le polemiche su Israele: "Concorso non va strumentalizzato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Eurovision Song Contest avrà un nuovo regolamento a partire dall’edizione 2026. L’European Broadcasting Union ha annunciato che si potrà votare per uno stesso cantante un massimo di 10 volte e non più di 20 come in passato e che torneranno le giurie nelle semifinali. I cambiamenti potrebbero essere una risposta alle tattiche pubblicitarie che Israele avrebbe utilizzato nelle ultime edizioni.

Le novità sul regolamento dell’Eurovision

L’Ebu ha cambiato le regole dell’Eurovision. Il supervisore del concorso, Martin Green, ha annunciato che, dal 2026, si potrà votare per lo stesso cantante un massimo di 10 volte, contro le 20 delle scorse edizioni.

Saranno inoltre reintrodotte le giurie per le due semifinali. Il loro peso sarà circa quello del voto del pubblico. Infine artisti, governi ed emittenti pubbliche non potranno partecipare a campagne promozionali della canzone in concorso.

Yuval Raphael, la concorrente di Israele all’Eurovision 2025

Queste misure sono state presentate come un modo per alleggerire il peso dei fan molto accaniti del concorso, che potevano pesare in maniera sproporzionata nelle varie fasi rispetto al comunque numerosissimo pubblico generalista.

Le polemiche su Israele nel 2025

Le novità dell’Esc però rendono anche meno efficaci le campagne pubblicitarie, come quella promossa da un’agenzia governativa israeliana sui social nell’edizione del 2025.

Nell’ultimo Esc Yuval Raphael, la cantante israeliana, arrivò quarta anche grazie a una vasta campagna sui social, che alcune inchieste giornalistiche dimostrarono essere stata organizzata proprio da un’agenzia governativa.

Diversi Paesi accusarono Israele di voler utilizzare il concorso per migliorare la propria immagine in Europa, gravemente peggiorata dopo l’invasione della Striscia di Gaza.

La minaccia del boicottaggio

In vista del 2026, però, la questione della partecipazione di Israele all’Eurovision si è fatta sempre più complessa. Diversi Paesi, tra cui Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Islanda e anche la Spagna, uno dei “big 5”, hanno annunciato che non parteciperanno al concorso se ci sarà anche un concorrente israeliano.

Questi Paesi accusano l’Ebu di aver usato un metro di giudizio diverso tra Russia e Israele. Da quando Mosca ha invaso l’Ucraina, i cantanti russi e bielorussi sono stati infatti esclusi dall’Esc.

L’Ebu ha risposto che tutte le emittenti escluse nel 2022 avevano violato il regolamento interno dell’Ebu e che Kan, la Tv di Stato israeliana, non lo ha fatto.