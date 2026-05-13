Eurovision, Israele in finale a Vienna tra proteste, boicottaggi e vecchie accuse sui voti pilotati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Oltre che per la musica, le ultime due edizioni dell’Eurovision Song Contest si sono imposte anche per un altro motivo: le tensioni per la partecipazione di Israele. Dopo il 7 ottobre 2023, data convenzionale della nuova guerra in Medio Oriente, numerosi artisti e Paesi europei hanno espresso pubblicamente il loro dissenso nei confronti dello Stato ebraico. Anche boicottando la competizione, come nel 2026. Anzitutto in risposta al genocidio dei palestinesi perpetrato nella Striscia di Gaza, ma anche perché Israele è stato accusato di aver pilotato migliaia e migliaia di voti utilizzando il proprio soft power.

Cinque Paesi boicottano Israele all’Eurovision, ecco perché

Martedì a Vienna è iniziata l’edizione numero 70 dell’Eurovision Song Contest e Israele ha superato la prima semifinale col cantante Noam Bettan in un clima molto teso. Con tanto di boicottaggio da parte di cinque Paesi a causa del perdurante conflitto e dei crimini di guerra compiuti a Gaza.

Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia hanno deciso di non partecipare alla competizione canora per protestare contro la decisione dell’Ebu, il consorzio delle emittenti radiotelevisive pubbliche europee, di permettere allo Stato ebraico di gareggiare nonostante le richieste in senso contrario.

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In tal modo l’Eurovision 2026 si profila come il meno nutrito dall’edizione 2003, quando si contavano solo 35 partecipanti. Di conseguenza si ridurrà anche la platea televisiva, inizialmente stimata in oltre 166 milioni di persone.

Non è un aspetto secondario, anzi. La Spagna, ad esempio, figura tra i principali finanziatori economici dell’Eurovision. E non solo non parteciperà, ma non trasmetterà neanche la finale.

Stessa decisione anche per Irlanda e Slovenia, con quest’ultima che in alternativa trasmetterà sulla tv pubblica un documentario sulla Palestina. Paesi Bassi e Islanda, invece, non prenderanno semplicemente parte alla gara.

Le accuse contro Israele e il cambio di regolamento

Come abbiamo accennato, la protesta di questi e altri Paesi si basa su un’accusa molto pesante già mossa l’anno scorso, secondo cui Israele utilizzerebbe il proprio soft power per pilotare i voti a favore del proprio cantante in gara.

Nell’edizione 2025 l’artista Yuval Raphael ottenne il secondo posto con modalità giudicate “oscure” e sospetti di interferenze da parte del governo di Tel Aviv. La questione fu presa seriamente al punto che l’Ebu revisionò il regolamento dell’Eurovision.

Risultato: nel 2026 il numero massimo di voti che ciascuno spettatore potrà esprimere per un singolo cantante scenderà da 20 a 10. Non solo: le giurie di esperti musicali di ogni Paese non si esprimeranno soltanto in finale, come negli scorsi anni, ma anche nelle semifinali.

Israele usa il suo potere per orientare l’Eurovision?

Sembrerà cinico, ma di per sé la condotta di Israele non deve sorprenderci. Lo Stato ebraico dispone di una propaganda molto sofisticata e ingerenze collaudate in molti Paesi del mondo.

La sconfitta mediatica che ha subìto dal 2023 a questa parte, inoltre, induce il Paese imperialista a tentare di riaccreditarsi agli occhi delle opinioni pubbliche del mondo in ogni maniera possibile. Un po’ come per il tentativo degli Stati Uniti tramite lo sport e l’organizzazione dei Mondiali di calcio 2026.

Capita dunque che nel 2024 il concorrente israeliano sia risultato il secondo più votato da casa e nel 2025 addirittura il primo. A fronte di canzoni non certo eccelse, a detta degli esperti, o comunque non migliori di altre.

Ebbene, anche se non vi era necessità di una task force per scoprire ciò che è ovvio da decenni, lo Stato ebraico aveva esercitato la propria influenza per orientare le preferenze degli utenti.

Per farlo, sono state condotte campagne di marketing a dir poco aggressive. Campagne che, come rivelato da un’inchiesta del New York Times, sono state finanziate con centinaia di migliaia di dollari dal governo Netanyahu.