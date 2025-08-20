Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, le date e il calendario del festival alla Wiener Stadthalle

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna e, più precisamente, alla Wiener Stadhalle, nelle giornate di martedì 12 (prima semifinale), giovedì 14 (seconda semifinale) e sabato 16 maggio (la finale). L’Austria aveva già ospitato il contest nel 1967 e nel 2015 (sempre alla Wiener Stadhalle).

L’annuncio sull’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

L’annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di mercoledì 20 agosto dal direttore generale dell’ORF, Roland Weißmann, durante il programma Ö3-Wecker. Le sue parole: “Dopo un’attenta valutazione e con giudizio unanime, l’ORF ha concluso che l’offerta di Vienna non solo è la più interessante in termini di infrastrutture e logistica, ma anche dal punto di vista economico”.

Martin Green, direttore dell’Eurovision Song Contest, si è detto “entusiasta” della scelta di Vienna, da lui definita “una delle città più musicali al mondo”. Sull’arena che ospiterà (nuovamente) l’ESC, ha aggiunto: “È stata una sede fantastica per il 60° Contest nel 2015 e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente delegazioni, artisti e fan il prossimo maggio, quando il più grande evento musicale dal vivo al mondo celebrerà i suoi 70 gloriosi anni di United by Music”.

ANSA

A rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 è stato Lucio Corsi.

Il sindaco di Vienna, Michael Ludwig, ha commentato così la notizia: “Possiamo essere orgogliosi che la città sia stata selezionata dall’EBU e dall’ORF come la città ospitante più adatta per uno dei più grandi eventi mondiali”. Il primo cittadino ha poi assicurato: “Passeremo un maggio fantastico insieme, ne sono convinto”.

Perché l’Eurovision Song Contest 2026 si terrà in Austria

L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si terrà in Austria in seguito alla vittoria nel 2025 di JJ con la canzone “Wasted Love“.

Tante città austriache avevano avanzato la propria candidatura per ospitare la prestigiosa kermesse musicale: tra queste Graz, Innsbruck, Linz e Wels. A spuntarla, però, alla fine è stata Vienna, con la sua Wiener Stadthalle.

Wiener Stadthalle, la sede dell’Eurovision Song Contest 2026

La Wiener Stadthalle, sede dell’Eurovision Song Contest nel 2026, ha una capacità di 16 mila posti.

L’arena è stata costruita in diverse fasi a partire dal 1953. Rappresenta il maggior impianto per eventi dell’Austria ed è tra i maggiori in tutta l’Europa. Ha numerosi eventi sportivi e musicali, oltre che produzioni televisive e teatrali.