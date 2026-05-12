Eurovision Song Contest 2026, quando canta Sal Da Vinci: la scaletta con l'ordine di uscita e i favoriti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutto pronto per l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna. Quando canta Sal Da Vinci? Il rappresentante dell’Italia si esibirà nel corso della prima semifinale di martedì 12 maggio e poi nella finalissima di sabato 16 maggio. Guardando alla scaletta del primo appuntamento, il cantante campano salirà sul palco nella prima parte della serata. Nel frattempo i bookmakers hanno anche reso noto chi sono gli artisti favoriti per la conquista del microfono di cristallo.

Eurovision Song Contest 2026, prima semifinale: quando canta Sal Da Vinci, la scaletta

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in diretta in prima serata su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, vedrà esibirsi i primi 15 Paesi in gara, oltre a Italia e Germania, già qualificate di diritto alla finale di sabato 16 maggio.

Conclusa la semifinale, le dieci nazioni più votate avranno accesso all’ultimo atto del concorso.

ANSA

La performance di Sal Da Vinci durante la semifinale è prevista alle ore 21.38.

La scaletta

Di seguito l’ordine ufficiale di esibizione della serata, con ospiti e orari previsti:

21.05 – Apertura dello show e ingresso dei conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski

21.09 – Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!

21.13 – Svezia: Felicia – My System

21.17 – Croazia: Lelek – Andromeda

21.21 – Grecia: Akylas – Ferto

21.25 – Portogallo: Bandidos do Cante – Rosa

21.30 – Georgia: Bzikebi – On Replay

21.38 – Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì (fuori concorso, già qualificato alla finale)

21.42 – Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

21.46 – Montenegro: Tamara Živković – Nova Zora

21.50 – Estonia: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

21.54 – Israele: Noam Bettan – Michelle

21.58 – Germania: Sarah Engels – Fire (fuori concorso, già qualificata alla finale)

22.06 – Belgio: Essyla – Dancing on the Ice

22.10 – Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

22.14 – San Marino: Senhit – Superstar

22.19 – Polonia: Alicja – Pray

22.23 – Serbia: Lavina – Kraj Mene

22.27 – Apertura del televoto

22.36 – Esibizione ospite: Zurcaroh – Welcome To The Funfair!

22.55 – Intervallo show: Opposites

23.04 – Annuncio dei finalisti

ESC 2026: i favoriti per la vittoria finale

I cosiddetti “Big Five”, ossia Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania, sono ammessi direttamente per diritto alla fase finale. A questi cinque Paesi si aggiunge l’Austria, il Paese ospitante dell’ESC.

Per quanto riguarda la prima semifinale, i bookmakers danno per favorita la Finlandia, rappresentata dal duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen con “Liekinheitin”.

Gli esperti Sisal danno il ‘tandem’ scandinavo come grande favorito del primo turno con una quota di 1,72. A seguire, ci sono Grecia (4,00) e Israele (6,00). Questi tre Paesi, secondo le agenzie di scommesse, hanno ampie possibilità di accedere alla fase finale.

Guardando alla seconda semifinale del 14 maggio, la favorita è la Danimarca, con una quota di 2,75, seguita dall’Australia, a 3,00, dall’Ucraina, a 6,00, e dalla Romania, a 9,00.

E per la vittoria finale chi ha più chance ai nastri di partenza? Anche in questo caso Sisal posiziona al primo posto la Finlandia, offerta a 2,35, al secondo posto la Danimarca, a 6,00, e al terzo posto la Grecia, a 7,50. L’Italia è in quarta posizione, con una quota di 12,00, a pari merito con la Francia.