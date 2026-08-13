Eurovision Song Contest 2027 a Burgas in Bulgaria, le date del Festival nell'Arena inaugurata nel 2023

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’Eurovision Song Contest 2027 si terrà a Burgas, in Bulgaria, all’Arena Burgas. Dopo il successo a Vienna ottenuto lo scorso maggio da Dara con il brano Bangaranga, la Bulgaria si è assicurata il Festival per la prima volta nella storia. Tutto il mondo, quindi, avrà gli occhi puntati sulla nuovissima Arena, inaugurata nel 2023, per i tre giorni all’insegna della musica, del divertimento e dello spettacolo.

Eurovision 2027 a Burgas, l’annuncio

L’annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di giovedì 13 agosto 2026, pubblicato sul sito dell’Eurovision Song Contest.

Martin Green CBE, direttore dell’Eurovision Song Contest, si è detto carico ed entusiasta in vista della prima edizione bulgara destinata a entrare nella storia.

ANSA

“Non vediamo l’ora di creare una settimana dell’Eurovision indimenticabile a maggio e di dare il benvenuto al mondo a Burgas”, ha detto.

Perché l’Eurovision sarà in Bulgaria

Come detto, l’edizione 2027 dell’Eurovision Song Contest si terrà in Bulgaria in seguito alla vittoria nel 2026 di Dara con il brano Bangaranga.

Tante città avevano avanzato la propria candidatura per ospitare la prestigiosa kermesse musicale: da Sofia a Varna, passando per Plovdiv.

Burgas ha avuto la meglio dopo la valutazione di aspetti tecnici, produttivi, infrastrutture, alloggi e capacità di accoglienza. Valore aggiunto, soprattutto, i collegamenti internazionali e le strutture ricettive in città.

Le date dell’Eurovision Song Contest 2027

L’evento, come detto, si terrà presso l’Arena Burgas, la nuovissima struttura sportiva e di intrattenimento della Bulgaria inaugurata nel 2023.

L’arena accoglierà milioni di spettatori da tutto il mondo per tre spettacolari serate dal vivo martedì 11 maggio 2027 e giovedì 13 maggio 2027 per le semifinali, mentre sabato 15 maggio 2027 si terrà la finale.

Come acquistare i biglietti

Ora parte il conto alla rovescia, con l’organizzazione dell’evento che prende forma in vista di tre giorni spettacolari.

Per poter assistere allo show sarà necessario acquistare il biglietto.

Come reso noto su Eurovision.com, la vendita dei tagliandi non è ancora stata fissata e verrà comunicata nelle prossime settimane.

Chi acquisterà i biglietti, oltre a poter assistere alle serate del Festival potrà ottenere anche i tagliandi per sei ulteriori spettacoli di anteprima che si svolgeranno tra lunedì 10 e sabato 15 maggio 2027.

Novità per l’Eurovision 2027

Intanto, in attesa dell’organizzazione vera e propria, è emersa una grande novità in vista dell’edizione che verrà.

Da questa edizione, infatti, se il Paese vincitore è in uno stato di conflitto armato, perderà il diritto di poter ospitare la competizione musicale che riunisce le nazioni di tutta l’Europa e non solo.