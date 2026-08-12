Eurovision Song Contest, cambiano le regole: dal 2027 i Paesi in guerra non potranno ospitare lo show

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Cambiano le regole dell’Eurovision Song Contest a partire dal 2027. Le numerose tensioni geopolitiche sono arrivate a influenzare anche il concorso canoro. Dalla prossima edizione, se il Paese vincitore è in uno stato di conflitto armato perderà il diritto di poter ospitare la competizione musicale che riunisce le nazioni di tutta l’Europa e non solo.

Le nuove regole dell’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest ha annunciato una modifica al proprio regolamento, stabilendo che il Paese vincitore – che tradizionalmente ospita l’edizione successiva – non potrà più farlo qualora si trovi in stato di guerra.

Secondo le nuove regole, “l’emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il Concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l’incolumità o la stabilità del suo Stato o della sua regione immediata”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’Eurovision in un comunicato.

ANSA

In un post pubblicato sui social, Eurovision ha spiegato che, se necessario, l’Ebu potrà commissionare valutazioni di sicurezza indipendenti della situazione del paese vincitore e, in caso di non idoneità, il diritto di ospitare lo show sarà trasferito a un altro paese.

Aumentata l’età per partecipare al concorso

La prossima edizione dello show sarà ospitata dalla Bulgaria dopo il successo di Dara con Bangaranga nell’edizione 2026.

Un’altra novità introdotta con le nuove regole è l’innalzamento dai 16 ai 18 anni del limite minimo di età per partecipare al contest.

Il nuovo standard, ha chiarito l’Ebu, nasce con l’obiettivo di “rafforzare le misure di tutela e proteggere gli artisti più giovani dalle pressioni legate alla partecipazione all’Eurovision Song Contest”.

Le regole per l’audio

L’Eurovision ha poi fornito dei chiarimenti sulle regole per l’audio.

Resta invariato il principio fondamentale secondo il quale il cantante solista (o i cantanti) deve eseguire dal vivo la melodia principale, ma è consentito l’uso di basi musicali ed elementi preregistrati nel rispetto del regolamento.

In ogni caso “la voce solista deve costituire l’unico elemento a eseguire la melodia principale – sottolinea l’Ebu – e non può sostituire né supportare in modo indebito l’esecuzione vocale dal vivo”.