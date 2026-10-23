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Eutanasia legale, l'Umbria approva la legge "Liberi subito": il commento di Marco Cappato

Cappato: "Il diritto al fine vita si espande, ma il Parlamento ignora la legge sull'eutanasia legale"

Aggiornato: 1 min di lettura

luca mastinu

Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un nuovo passo avanti sul fronte dei diritti: con l’approvazione in Umbria della proposta “Liberi subito” sull’assistenza al fine vita, supera il 25% la quota di popolazione italiana coperta da tutele, iter definiti e tempistiche chiare per l’accesso alla morte volontaria assistita. Una spinta che contrasta nettamente con l’inazione delle istituzioni centrali, come sottolinea Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “Ora che anche l’Umbria ha approvato la nostra legge ‘Liberi subito’ sull’aiuto medico alla morte volontaria, sono oltre una persona su quattro in Italia coloro che vivono in regioni dove esiste non solo il diritto, ma anche regole, procedure e tempi certi per l’attuazione di quel diritto. Nel frattempo il Parlamento nazionale continua a infilare la testa sotto la sabbia e a non discutere, come sarebbe suo obbligo, la nostra legge d’iniziativa popolare per l’eutanasia legale“.

marco-cappato-regioni-fine-vita ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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