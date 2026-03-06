Eva Cavalli e il malore in Turchia, "non potevo parlare, avevo un organo vitale lacerato: operata d'urgenza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Eva Cavalli, moglie dello stilista Roberto e madre dei loro tre figli, ha rischiato di morire in Turchia. Lo ha raccontato lei stessa, rivelando di essere stata operata d’urgenza di notte perché aveva un organo vitale lacerato. Successivamente, Eva Cavalli è stata sottoposta anche ad altri interventi. Ora sta meglio.

Il racconto di Eva Cavalli sul malore in Turchia

Eva Cavalli ha raccontato cosa le è successo due anni fa in Turchia in un’intervista al Corriere della Sera: “Tutto è successo in un centro benessere a Bodrum. (…) Da lì è iniziato l’inferno”.

La moglie di Roberto Cavalli ha riferito di aver sentito “un dolore acutissimo, così forte da svenire” durante un trattamento. Eva Cavalli si è risvegliata in ospedale, dove è stata però rassicurata e dimessa. Il giorno seguente aveva la febbre alta, non riusciva a mangiare e stentava a parlare.

Un secondo consulto medico ha rivelato che aveva “un organo vitale lacerato“. “Sono stata operata la notte d’urgenza, per salvarmi la vita. Il primo di una serie di interventi”, ha raccontato.

Eva Cavalli ha riferito di aver agito legalmente nei confronti dell’ospedale che l’ha dimessa per la prima volta. “La maggior parte degli interventi che sono seguiti si sarebbero potuti evitare, se avessero agito subito”, ha detto”.

Come sta oggi Eva Cavalli dopo aver rischiato di morire in Turchia

Oggi, Eva Cavalli sta “un po’ meglio” ed è pronta a ripartire: “Dopo essere scomparsa dalla vita lavorativa e sociale per costanti controlli e cure, voglio guarire e rimettermi in forma. Ho ancora troppi progetti”.

Il rapporto con Roberto Cavalli

Oltre che moglie di Roberto Cavalli (e madre dei loro tre figli), Eva è stata anche “soprattutto la sua complice”.

Nell’intervista ha raccontato ancora: “Mi chiamavano ‘the secret weapon behind Roberto’ (l’arma segreta, ndr). Lui aveva la visione, quell’istinto selvaggio e poetico che accendeva tutto; io ero la struttura, la presenza costante che trasformava l’ispirazione in realtà. C’ero sempre”.

Eva Cavalli ha aggiunto: “I sogni, per diventare leggenda, hanno bisogno di disciplina e amore quotidiano. Essere in due era una necessità, da soli tutto è più difficile”.

Come si sono conosciuti Roberto ed Eva Cavalli

Eva Cavalli ha anche raccontato come ha conosciuto il marito Roberto Cavalli: il primo incontro è stato “al concorso di Miss Universo, a Santo Domingo, dopo aver vinto il titolo di Miss Austria. Lui era in giuria”.