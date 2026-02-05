Eva Cela, l'attrice al cinema col film Io+Te: “Essere protagonista è il mostro finale”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Nel film Io+Te, al cinema dal 5 febbraio, esiste un luogo che non è solo uno spazio narrativo, ma una soglia. Il bar di Emma non è il centro dell’azione, eppure è il punto in cui tutto accade: lì i personaggi si fermano, si osservano, smettono di difendersi. È un luogo di passaggio, di sospensione, in cui le maschere cadono senza clamore. Eva Cela, che in quel film interpreta Emma, sembra muoversi nella vita e nel lavoro con la stessa postura: defilata, vigile, profondamente presente. Parlare con lei significa entrare in un pensiero che non ha fretta di arrivare a una conclusione. Un pensiero che nasce dal corpo prima ancora che dalle parole, dalla disciplina prima che dall’ambizione. Ex ginnasta professionista, abituata a misurare il tempo, la fatica e il controllo, Eva Cela ha attraversato la recitazione come si attraversa un territorio sconosciuto: senza certezze, accettando di perdere equilibrio, imparando a stare nell’instabilità. Cinema e teatro, per lei, non sono solo linguaggi diversi, ma due modalità opposte e complementari di abitare il mondo: la gara e l’allenamento, l’urgenza e la durata, il gesto unico e la ripetizione quotidiana. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, il mestiere dell’attrice diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia, quasi filosofica, sulla condizione umana. Si parla di solitudine non come mancanza, ma come spazio di ascolto; del “no” non come fallimento, ma come parte strutturale del lavoro; del protagonismo come responsabilità estrema, forse il vero “mostro finale” da affrontare solo quando si è pronti. Si parla anche della paura di sparire, di essere tagliati, di non esistere se non attraverso lo sguardo degli altri e della necessità, a un certo punto, di smettere di delegare la propria esistenza professionale a chi decide. Eva Cela non costruisce un racconto lineare né rassicurante. Non cerca definizioni, non rivendica identità. Preferisce restare in una zona mobile, fatta di domande, di trasformazioni, di tentativi. Scrivere, per lei, diventa un atto di autodeterminazione; il corpo, uno strumento da attraversare senza difese; la solitudine, un allenamento intermittente che insegna a scegliere. Come il personaggio di Emma in Io+Te, Eva Cela osserva, ascolta, regge il silenzio. E da quello spazio apparentemente marginale costruisce un pensiero lucido, necessario, che parla non solo di recitazione, ma di come si resta fedeli a se stessi mentre si cambia.

Quando ha ricevuto la sceneggiatura di Io+Te, come ha immaginato Emma?

“Quando leggo una sceneggiatura, cerco sempre di non concentrarmi soltanto sul mio personaggio. Un film, per forza di cose, deve operare delle scelte: non può raccontare tutto, deve puntare all’essenziale. Per questo, per capire chi è il mio personaggio, lo osservo anche attraverso gli altri. Nel caso di Emma, ho voluto studiare con attenzione anche Leo (Matteo Paolillo) e tutti gli altri, proprio per evitare che i personaggi si somiglino troppo, anche se già in scrittura sono ben distinti. Questo lavoro mi permette di accentuarne ancora di più le differenze. Emma vive accanto a un ruolo centrale, quello di Mia, interpretato in modo eccellente da Ester Pantano. Per me era importante che le due figure femminili fossero profondamente diverse. Ho visto subito Emma come una donna concreta, pratica, anche se nel film non è protagonista. Però, se ci si riflette, è una figura simbolica: tutto quello che accade nella storia si svolge nel suo bar. Un luogo che accoglie, ma anche che rivela. È lì che i personaggi si spogliano delle maschere, che cadono i filtri. E, nonostante questo, Emma non è ingenua. Al contrario: osserva molto, non giudica, ma è lucida. Questa sua chiarezza relazionale mi ha colpita. In un mondo emotivamente instabile, è un punto fermo. Un riferimento stabile, sia come spazio, il bar, sia come presenza, soprattutto per Leo.

Emma è un personaggio che ha la forza di fare un passo indietro. In un’altra storia avrebbe potuto essere la vittima, invece qui non lo è mai.

“Emma non cade nel vittimismo. In altri contesti, un personaggio come Emma si sarebbe lasciato andare al lamento. Invece lei ha una maturità emotiva che le permette di non crollare, nemmeno quando ne avrebbe tutte le ragioni. Sa farsi da parte, ma senza subire. Lo fa con lucidità. Questa capacità, a mio avviso, la rende il vero perno simbolico della storia, anche se appare sullo sfondo”.

Il film propone anche un’immagine maschile diversa. Gli uomini che circondano le protagoniste sembrano abitati da un’indecisione costante. Che rapporto ha lei, Eva, con quel maschile? Come lo osserva oggi, da donna?

“Domanda complicata… (ride, ndr). Direi che non la vedo tanto come una questione di genere. L’indecisione, per me, non è né maschile né femminile: è umana, ed è una conseguenza dell’eccesso. Quando si ha troppo (troppe opzioni, troppe aspettative, troppe pressioni) a un certo punto non si riesce più a gestire tutto. E quell’eccesso diventa paralizzante. Lo paragono alla musica: se un brano è troppo alto, non distingui più i suoni, i bassi, le armonie. Il volume copre tutto. C’è troppo rumore per riuscire a sentire davvero cosa c’è sotto. L’indecisione è così: un effetto del caos. Quando c’è troppa confusione, smetti di ascoltarti. E, se non ti ascolti, finisci per non sapere più nemmeno cosa desideri”.

Le è mai capitato di trovarsi immersa in quel caos, in quel rumore che impedisce di capire davvero chi si è o cosa si desidera?

“Moltissime volte. E le dirò, non so se ho davvero capito chi sono. A volte ho la sensazione di aver trovato una direzione: capita che dopo aver concluso un film pensi ‘Ecco, ora so chi sono, questa è la mia strada’. Ma poi succede qualcosa, e tutto cambia di nuovo. Non sono nemmeno più la persona che ero il giorno prima. Col tempo ho imparato ad accettare questa condizione di continua evoluzione. Ho un approccio piuttosto fatalista: credo che, se in un certo periodo si soffre, forse è perché qualcosa che si è desiderato a lungo si sta trasformando. E quel dolore fa parte del passaggio. Quando arrivano i cambiamenti, spesso li avevo voluti, ma me ne accorgo solo dopo, non mentre li vivo”.

Ph: Lucia Iuorio / Ufficio stampa: Licia Gargiulo

Per il ciclo “un giorno questo dolore le sarà utile”?

“Lo credo anch’io. Anche se non saprei dire quando. E non so nemmeno se riuscirò mai a capire davvero chi sono. Ma va bene così. Anzi, mi rendo conto che molte persone, soprattutto nel nostro mestiere, vengono incasellate con facilità. Quando se ne parla, si sentenzia: ‘Fa questo, fa quello’. Con me succede raramente. E mi fa piacere, perché non voglio essere definita in un solo modo”.

In effetti lei spazia molto: da Bellocchio alla commedia sentimentale, passando per ruoli davvero sorprendenti.

“Quando sono entrata al Centro Sperimentale ero convinta di essere un’attrice drammatica. Pensavo di saper fare solo ruoli intensi, seri. Poi qualcuno mi ha fatto notare: ‘Sai che fai ridere?’. E con il personaggio di Anna in Palazzina Laf me ne sono resa conto anch’io. Ho capito che potevo raccontare altro, dare più sfumature ai personaggi. Far ridere, creare empatia: mi ha fatto scoprire una parte di me che non conoscevo”.

Ha citato il Centro Sperimentale, ma non si è fermata lì. Ha frequentato anche l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Una scelta non comune: perché ha deciso di affrontare entrambi i percorsi?

“È vero, ho frequentato entrambe. Forse è qualcosa che mi porto dietro dalla ginnastica: lì impari che, raggiunto un obiettivo, ce n’è subito un altro da conquistare. Non so se è stato questo il motivo, ma di certo non volevo restare con il dubbio. Quando ho deciso di tentare il Centro, non ho fatto come molti che provano entrambe le scuole per vedere dove passano: ho scelto di provare solo lì. Una volta entrata, però, mi sentivo spesso ripetere: ‘Quello è andato alla D’Amico e sostiene che è meglio’, anche da chi magari non aveva mai messo piede al Centro. Mi dava fastidio. Allora ho voluto constatare con i miei occhi, capire sulla mia pelle. E questa doppia formazione mi ha fatto bene. Mi ha permesso di costruire un’opinione personale, perché ogni percorso formativo, soprattutto se così intenso, è profondamente soggettivo. Ci sono persone a cui certe scuole non lasciano nulla, e altre che le vivono come esperienze di trasformazione profonda. Dipende da chi sei, da cosa cerchi in quel momento”.

Senza metterle in competizione, cosa sente di aver ricevuto dal Centro Sperimentale e cosa, invece, dalla D’Amico?

“Le ho frequentate in momenti molto diversi, e ciò la differenza. Il Centro è arrivato per primo, mentre la D’Amico è stata una scelta più consapevole, più matura. Alla D’Amico, ad esempio, ho imparato a scrivere. A diventare autrice. E questo mi ha dato una libertà enorme, perché scrivere i propri testi rende indipendenti, permette di muoversi anche al di fuori dei contesti convenzionali: per me è un valore fondamentale. Sono due scuole con approcci molto diversi. Forse per il mio passato da atleta tendo a pensare in termini sportivi. Associo il cinema alla gara: come quando sali in pedana e ti giochi tutto in pochi minuti, in un solo ciak. Devi essere concentrata, precisa, presente. Il teatro, invece, è associabile all’allenamento: un processo lungo, ripetuto, che costruisce il risultato nel tempo. Quando sei in scena, replica dopo replica, ogni serata è diversa. Proprio come in palestra: ci sono giorni in cui ti senti fortissima, e altri in cui devi solo stringere i denti e trovare dentro di te la forza per arrivare in fondo. Cinema e teatro, per me, si compensano. Si completano”.

Una riflessione molto chiara e concreta, per nulla astratta.

“Lo è perché l’ho vissuta così. Non sono concetti astratti per me. Li ho sentiti proprio nel corpo. E credo che la differenza tra le due scuole, tra i due linguaggi, stia anche in questo: nel corpo, nel ritmo, nella durata, nell’urgenza diversa del gesto e della parola”.

Lei arriva dalla ginnastica professionistica, un mondo in cui il corpo è tutto. Poi approda alla recitazione, che lavora anch’essa con il corpo, ma in modo molto diverso. Com’è cambiato il suo rapporto con il corpo, passando da una disciplina all’altra?

“Lo ripeto sempre, anche quando mio padre ogni tanto mi chiede: ‘Ma non ti mancano le gare?’. La risposta è no. Se ho scelto questo mestiere, è perché me ne sono davvero innamorata. Faccio spesso questo esempio: la prima volta che ho lavorato su un set, sono tornata a casa con il telefono ancora carico. Non lo avevo mai guardato, mai acceso. Per me quella era la prova che ero completamente assorbita, che ero nel posto giusto. La recitazione, a differenza della ginnastica, mi ha dato una libertà fisica che prima non conoscevo. Nello sport ripeti lo stesso gesto all’infinito per perfezionarlo, con rigore e controllo. È una disciplina che ti forma, ti salva (ancora oggi mi sveglio alle sei per allenarmi) ma è rigida. La recitazione mi ha tolto quel vincolo. Mi ha liberata. Anche per chi guarda: uno sport molto tecnico, se non ne conosci le regole, può sembrare freddo. Ti pare che facciano tutti la stessa cosa. Solo con certi atleti provi davvero i brividi. L’arte, invece, ha un impatto emotivo immediato. Anche i miei ex compagni ginnasti sono tutti innamorati dell’arte. Hanno ognuno un attore, un cantante che li fa vibrare. Perché l’arte va oltre le regole, le scavalca”.

E dal punto di vista psicologico? Nello sport controllava tutto lei. In scena invece entrano in gioco il regista, la sceneggiatura, la coach… Come ha vissuto questo passaggio?

“È una degli aspetti che amo di più. Proprio perché ti sorprende. Mi è capitato durante gli esercizi, ma anche solo con le prove costume. Anche le scarpe, i vestiti, ti cambiano la postura. Il teatro ancora di più: lì entri in scena con tutto il corpo, non solo con la testa o con il cuore. Il pubblico ti guarda per intero. Diverso dal cinema, dove ormai si lavora quasi solo di primi piani, soprattutto per adattarsi ai formati verticali dei telefoni. Se l’inquadratura è troppo larga, la gente scrolla. Quindi si tende a chiudere, a restringere. Il corpo nel cinema a volte si usa meno, a teatro no: è indispensabile. Negli ultimi due anni ho fatto molto teatro. Dieci spettacoli, in almeno cinque dei quali ero nuda in scena. Completamente. In uno suonavo anche un violoncello elettrico, nuda. Il corpo è diventato uno strumento vero e proprio. Come lo sono gli occhi, la voce, le parole. E poi molto dipende dallo sguardo di chi guarda. Ormai l’ho interiorizzato. Se posto una foto e qualcuno la interpreta male, non è un problema mio. Il corpo, per me, fa parte del mestiere: non è un’esca”.

Forse non si aspettava una domanda così sul corpo. Forse pensava le avrei chiesto com’è stato lavorare con Paolillo…

(ride, ndr) “In realtà me l’aspettavo! Matteo e io siamo amici, abbiamo frequentato il CSC insieme, ci conosciamo bene. Ma guardi, su questo sono molto tranquilla: non ho mai problemi con le persone. Anche se a pelle non scatta qualcosa, per me il lavoro viene prima di tutto. Le sfumature personali le metto da parte. Se qualcuno mi sta antipatico o se io sto antipatica a qualcuno, non me ne accorgo nemmeno. Vivo in una bolla. Penso al set, al lavoro. Il resto non conta”.

Cos’è stata per lei, all’inizio, la recitazione? Una vocazione? Una passione? Un colpo di fulmine?

“Credo sia nato tutto in modo inconscio. Alla maturità avevo presentato un lavoro su Alice nel Paese delle Meraviglie. Avevo montato un trailer, un video, perché mi piaceva il montaggio, anche se non sapevo ancora bene il motivo. Solo dopo ho capito che quella cosa mi prendeva sul serio. Anche perché mi aiutava a smussare alcuni lati di me, come la vergogna. È paradossale, lo so: ero abituata a stare su una pedana, a essere in scena. Eppure, espormi mi metteva a disagio. La recitazione è diventata anche uno strumento per superare quella vergogna. Il momento in cui ho capito che qualcosa si era sbloccato è stato quando, per la prima volta, sono riuscita a piangere in scena. Può sembrare una banalità, ma per me era un vincolo insormontabile. Quella capacità di lasciarmi andare, di entrare completamente, è stato il primo vero passo. Mi ha dato una libertà enorme”.

E ha portato questa capacità di piangere anche al provino per il Centro Sperimentale?

“Me lo ricordo benissimo. Dovevo entrare a mezzogiorno, invece sono entrata alle 17. Ho passato ore in silenzio, cercando di restare concentrata, senza parlare con nessuno, senza farmi distrarre. E non era solo ansia: dovevo riuscire a piangere di nuovo. Non volevo farmi influenzare dagli altri candidati, da chi diceva: ‘A me hanno chiesto questo, a te chiederanno quello…’. Mi sembrava tutto assurdo. Pensavo solo: ‘Ho imparato a fare una cosa, fatemela fare bene’”.

Alice nel Paese delle Meraviglie… Ci si sente un po’ come Alice, diventando attrici? E qual è, per lei, l’eventuale Regina di Cuori da affrontare?

“Il ‘mostro finale’ arriva quando diventi protagonista. Ce lo disse anche Giancarlo Giannini, quando era direttore artistico al Centro: ‘Non abbiate fretta di fare i protagonisti: il protagonista non deve annoiare’. Ed è vero. È meglio interpretare un ruolo piccolo ma con forza, che un protagonista piatto. Oggi i protagonisti occupano il 90% di un film: se non sei strutturata, se non hai studiato ogni dettaglio, rischi di essere ripetitiva. E questa è una grande responsabilità. Essere protagonisti è un po’ come innamorarsi a dodici anni: che fai ti sposi o ti vivi la vita? Se non sei pronta e scegli la prima opzione, quella grande occasione può tagliarti le gambe. Per me, il vero mostro non è l’instabilità del mestiere, non sono i ‘no’: è la possibilità concreta di essere protagonista e non essere ancora pronta”.

Non ha paura della precarietà del suo lavoro?

“Quei pensieri li ho avuti, soprattutto alla fine del terzo anno. Anche se lavoravo già, mi chiedevo: ‘Se mi domandassero di improvvisare qualcosa, un monologo forte… cosa faccio?’. Avevo paura di non reggermi davvero sulle gambe. Era come sapere fare, ma non saperlo mostrare. Negli ultimi due anni, però, è cambiato tutto. Ora penso: anche se non dovessi avere continuità nel cinema, posso scrivermi da sola il mio personaggio. Posso raccontare una storia mia, portarla in scena. Non sento più il peso di ‘non esistere’ se non lavoro. Perché non affido più la mia identità professionale allo sguardo degli altri”.

Un atto di autodeterminazione pieno.

“Ma non in senso astratto. Per me il vero ostacolo non sono io. È il lavoro. La sfida nasce da lì. Ed è da lì che nascono le storie. In questo periodo, ad esempio, sto lavorando su un tema: la solitudine. Ho provato a esplorarla da ogni prospettiva possibile: musicale, animale, vegetale, letteraria, cinematografica. Perché credo sia un tema potentissimo. Lo vedo ovunque, dal film di Sorrentino alla fermata dell’autobus. Viviamo in una società dove tutti sono ‘connessi’, ma la solitudine è ovunque. E di notte lo sento ancora di più. Quando cammini da sola, il massimo che vedi sono due persone insieme. La verità, spesso, arriva di notte”.

Che rapporto ha con la solitudine? La spaventa o la ispira?

“Per me è un motore. Come un digiuno intermittente, ma dalle persone. Ti aiuta a rimettere a fuoco le relazioni. Quando poi rivedi qualcuno, lo apprezzi di più. In una città come Roma è difficile dirsi ‘oggi non vedo nessuno’. C’è sempre qualcosa, sempre qualcuno. Ma spesso, alle feste o agli eventi, sento dire: ‘Stavo meglio a casa’. Questo succede perché si ha troppo, e si sceglie poco. E quando non si sceglie, si rischia di non desiderare più nulla. La solitudine, se la sai usare, ti ricostruisce. L’ho provato. Mi sono chiusa in casa per giorni, completamente. Al quarto stavo impazzendo, lo ammetto, ma non rispondevo ai messaggi. Volevo restare davvero sola. Poi, a un certo punto, ho deciso di uscire. Ma non volevo vedere nessuno. Sono andata in Feltrinelli. Non cercavo niente di preciso, ma un libro mi ha ‘scelta’. Perché un libro non fa domande, eppure ti parla. È stato perfetto. Era il modo giusto per rientrare in contatto, senza dover spiegare nulla”.

E invece nel quotidiano, cosa succede quando finiamo le nostre attività e restiamo soli in casa?

“Succede che, una volta soddisfatti i bisogni di base (mangiare, sistemarsi, lavarsi) si prende il telefono e si inizia a scrollare. È un modo per cercare gli altri. Quando mi accorgo che sto facendo così, esco. È il segnale che il mio corpo mi sta avvertendo: ‘Non vuoi stare da sola’. È un modo per ascoltarsi. In generale, però, non vedo la solitudine come qualcosa di negativo. Anzi, mi affascina. Ho scoperto, per esempio, che Berlino è considerata la capitale europea della solitudine. Dopo il Covid, una ragazza ha iniziato a organizzare passeggiate per donne sole: all’inizio erano in poche, ora sono 150, di tutte le età. C’è anche un paese, non ricordo dove, che ha costruito un comprensorio per anziani soli, dove vivono in autonomia ma in comunità. Non è un ospizio: sono case vere, belle, dove le persone si aiutano. Oppure in Giappone c’è una donna che, tornata nel suo villaggio d’infanzia ormai abbandonato, ha iniziato a costruire bambole di pezza. Ora chi arriva trova queste presenze. Sono solo pupazzi, ma fanno compagnia”.

La solitudine non come un difetto del vivere moderno ma come parte della condizione umana?

“Siamo soli quando nasciamo. Anche se sei gemello, uno nasce prima dell’altro. E comunque almeno una volta al giorno sei solo: alla fermata dell’autobus, mentre cammini, mentre aspetti. Allora mi chiedo: quando scatta davvero la solitudine? Quando ci sentiamo davvero soli? Secondo me è la mente che ci inganna. Non sei mai del tutto solo. Hai una rubrica piena di contatti, esci e trovi sempre qualcuno. È un’illusione mentale. E infatti io parlo da sola. Sì, perché chi l’ha deciso che, se sei solo, devi stare zitto?”. Ma lo faccio anche quando mi alleno da sola. Quando ti alleni con gli altri, il tempo vola. C’è uno scambio, c’è energia. Quando sei sola, invece, diventa più faticoso. Allora mi incito come fossi un trainer: ‘Vai, ancora dieci. Brava!’. E funziona. Mi sono detta: ‘Perché la carica che ti dà un coach non puoi dartela tu stessa?’. Anche il tono con cui lo pronunci fa la differenza”.

Tutto ciò come si riflette sulla sua arte?

“Avevo pensato di intitolare il mio spettacolo Il porcospino. Perché il porcospino ha capito tutto. Ha gli aculei, deve restare vicino agli altri per scaldarsi, ma sa regolarsi. Quando fa freddo si avvicina, ma sempre mantenendo una distanza di sicurezza. È un equilibrio. È un po’ come quando cammini da sola in mezzo alla folla. Sei sola, ma non ti senti sola. La solitudine è una trappola della testa. Ma si può gestire. Tutto ciò che riguarda la condizione umana mi incuriosisce moltissimo”.

Cosa pensa prima che un film esca in sala?

“Spero di non essere stata tagliata (ride, ndr). Lo penso sempre. Magari hai lavorato per settimane, hai girato un’intera parte… e poi vai al cinema e ti vedi solo in una scena in cui dici ‘ciao’”.

Ricorda quella scena di Totò, Peppino e la malafemmina, quando la ballerina esce esclamando: “Mi hanno tagliato la parte”… e Totò crede le abbiano tagliato un pezzo di corpo.

(ride, ndr) Esatto! Però io lo penso seriamente. A volte sul set mi chiedono: ‘Ah, stai girando? Che serie è? Quando esce?’. E io rispondo: ‘Aspetta, fammi prima vedere se ci sono ancora nel montaggio finale’. Capita. Ci sono registi che scrivono moltissimo, poi in fase di montaggio cambiano tutto. Magari hai girato ventisette pagine e alla fine ne resta una. Ma lo capisci anche tu: meglio tagliare bene che lasciare una scena che appesantisce il film. Fa parte del gioco”.