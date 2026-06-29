Eva Green ricoverata in ospedale dopo un incidente sul set di Mercoledì, serie Netflix: ferita a una gamba

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attrice Eva Green è stata ricoverata in ospedale in seguito a un incidente avvenuto durante le riprese della serie Netflix Mercoledì. L’attrice francese, al suo esordio nella serie arrivata alla terza stagione, sarebbe rimasta ferita a una gamba. Le riprese erano in corso nei pressi di Dublino, ma dopo l’incidente sono state interrotte. Eva Green è stata trasportata in ospedale.

Eva Green ferita sul set di Mercoledì

La notizia è stata riportata dal Sun, mentre Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Nella terza stagione della fortunata serie Mercoledì, che vede come protagonista Jenna Ortega, Eva Green interpreterà zia Ophelia.

Tra i volti nuovi della terza stagione figurano anche Lena Headey, Winona Ryder, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer.

ANSA

Cos’è successo a Eva Green sul set della serie Netflix Mercoledì

Il Sun ha riportato le dichiarazioni di una fonte sull’incidente capitato ad Eva Green: “È stato un brutto colpo. Eva ha riportato un infortunio ed era visibilmente dolorante, così i produttori non hanno voluto rischiare”.

“Sono stati chiamati i medici ed Eva è stata trasportata in ospedale. È stata sottoposta alle cure necessarie e ora si sta riprendendo bene”, ha aggiunto la stessa fonte citata dal quotidiano inglese.

Le riprese della terza stagione di Mercoledì, in corso nei pressi di Dublino, sono state temporaneamente sospese per permettere a Eva, 45 anni, di farsi medicare, costringendo la troupe a riorganizzare il calendario delle riprese all’inizio di questo mese.

Il ruolo di Eva Green nella serie Mercoledì: sarà zia Ophelia

La grande novità della terza stagione di Mercoledì, prodotta da Netflix, è proprio Eva Green, che vestirà i panni di Ophelia, zia della protagonista e sorella di mamma Morticia, sempre interpretata da Catherine Zeta Jones. Il debutto della 45enne nell’universo della Famiglia Addams era stato anticipato nel finale del capitolo precedente, in quella fulminea sequenza di spalle accompagnata da una promessa agghiacciante: “Mercoledì deve morire”.

Una minaccia legata a doppio filo al ritrovamento del diario di Ophelia da parte della giovane protagonista, tormentata da quel momento da oscure visioni. Mentre i dettagli della trama restano blindatissimi, dal set realizzato in Irlanda sono trapelate le prime immagini social.

A catturare l’attenzione dei fan è stata soprattutto una foto che ritrae una torta ricoperta di fiori e sangue scenico, con impressi i nomi di Eva e Ophelia: un macabro comitato di benvenuto in perfetto stile Tim Burton.

Le rassicurazioni sulle condizioni di salute di Eva Green

L’attrice ha rassicurato i fan tramite un comunicato ufficiale su X pubblicato da Team Eva: “Eva si sta attualmente riprendendo e non vede l’ora di tornare al lavoro molto presto. Invia la sua sentita gratitudine a tutti per i gentili auguri e il supporto”.