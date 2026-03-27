Eva Henger debutta alla regia, l'intervista: “Ho imparato a ignorare i giudizi e a scegliere la mia felicità”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste in cui le risposte arrivano subito, dritte, quasi automatiche. E poi ce ne sono altre in cui bisogna restare in ascolto un po’ di più, perché il senso non è nelle parole singole, ma nei passaggi, nelle pause, nei cambi di tono. Questa è una di quelle. Parlare con Eva Henger oggi significa incontrare una persona che ha attraversato molte versioni di sé. Non le nega, non le rivendica tutte allo stesso modo, ma le tiene insieme. Senza bisogno di dimostrare niente. È forse questa la cosa che colpisce di più: non c’è costruzione, non c’è difesa. C’è una forma di consapevolezza che non ha fretta. Il punto di svolta, racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è stato quando ha capito che il tempo non è infinito. Non è una frase fatta: è qualcosa che arriva dopo aver rischiato davvero di non esserci più. Da lì cambia tutto. Cambia il modo in cui guardi i sogni, ma soprattutto il modo in cui smetti di rimandarli. Non per ambizione, ma per necessità. Eppure, mentre parla di regia, di lavoro, di due film appena conclusi, la vera misura del successo non passa da lì. Torna sempre altrove: alla famiglia, ai figli, a una nipote appena nata, alle piccole cose fatte con le mani. Un maglione finito, un disegno, una miniatura su un’unghia. Non sono dettagli secondari: sono il centro. C’è anche un tema più sottile che attraversa tutta la conversazione, senza mai essere dichiarato apertamente: il rapporto con il giudizio degli altri. Eva Henger non dice di averlo superato del tutto. Dice qualcosa di più realistico: ha imparato a scegliere dove mettere l’attenzione. Non su chi critica, ma su ciò che la rende felice. È una forma di autodifesa, ma anche di libertà. E poi c’è la memoria. Quella della madre, che riemerge nei gesti. Quella dei figli, in cui si rivede. E quella di Riccardo Schicchi, che non viene raccontato con nostalgia costruita, ma con precisione emotiva: la follia, la genialità, l’educazione. Anche nei dettagli più piccoli, come il modo di insultare senza mai essere volgare. Alla fine, quello che resta non è una definizione unica di chi sia Eva Henger oggi. È piuttosto un equilibrio in movimento. Tra disciplina e istinto, tra passato e presente, tra controllo e lasciar andare. E forse è proprio questo che rende l’intervista così rara: non prova mai a essere definitiva. Ma è profondamente vera.

Che periodo sta vivendo?

“È un periodo molto intenso, e credo che ‘intenso’ sia davvero la parola più adatta per descriverlo. Coinvolge sia la sfera professionale sia quella privata, entrambe molto piene e significative in questo momento. Sul piano personale, come sa, sono diventata nonna: Mercédesz ha dato alla luce una bambina splendida, Aurora, e ne sono completamente innamorata. L’arrivo di una nuova vita in famiglia porta sempre con sé una gioia profonda, difficile da spiegare a parole. Parallelamente, dal punto di vista lavorativo, sto affrontando un periodo molto impegnativo. Ho appena concluso le riprese del mio secondo film da regista e a breve inizierò la fase di montaggio, che rappresenta un momento altrettanto importante e delicato del processo creativo”.

Quando parla dei suoi film da regista, Quella brava ragazza e L’ultimo numero, lo fa con orgoglio?

“Sì, provo soddisfazione. È un orgoglio che riguarda soprattutto me stessa, il percorso che ho fatto e gli obiettivi che sono riuscita a raggiungere. Non è qualcosa che sento il bisogno di dimostrare agli altri, ma ha un valore personale molto forte”.

Che valore hanno per lei questi film?

“Rappresentano la realizzazione di un desiderio che avevo da tempo, qualcosa che tenevo nel cassetto e che per anni non ho avuto il coraggio o la determinazione di portare fino in fondo. In passato tendevo a sottovalutarmi oppure a non inseguire davvero ciò che sentivo importante per me. Poi c’è stato quel grave incidente in Ungheria nel 2022, durante il quale ho rischiato la vita, e quell’esperienza ha cambiato profondamente il mio modo di vedere le cose. Mi ha fatto capire quanto la vita sia fragile e quanto sia inutile continuare a farsi condizionare dagli altri o dal timore del giudizio. Da quel momento ho deciso di mettermi in gioco fino in fondo e di seguire ciò che sentivo davvero, senza rimandare o frenarmi”.

Di che cosa parlano?

“Ogni sceneggiatura contiene inevitabilmente una parte di me. È un aspetto naturale, perché nasce dal mio modo di pensare, di osservare e di interpretare la realtà. Allo stesso tempo, però, dedico molta attenzione all’ascolto delle persone: mi interessano le loro storie, le reazioni, le emozioni che vivono. Spesso questi elementi trovano spazio nei personaggi che costruisco. La scrittura, per me, rappresenta anche una forma di sfogo, quasi una sorta di psicoterapia. È un’attività che sento profondamente mia e che amo praticare”.

Ufficio stampa: Sante Cossentino

E la regia invece?

“La scrittura è arrivata molto prima nella mia vita. La regia, invece, non era un obiettivo preciso o qualcosa che avevo pianificato. A un certo punto, però, si è presentata un’opportunità: dopo aver lavorato a lungo come assistente alla regia, mi è stato proposto di dirigere. Ho deciso di accettare la sfida, anche se con una certa apprensione. Ricordo che la sera prima del primo giorno di riprese non ho dormito affatto: continuavo a chiedermi se fossi davvero all’altezza del compito. Alla fine, però, tutto si è svolto nel migliore dei modi e quell’esperienza mi ha dato molta fiducia”.

Come è stata accolta sul set?

“Molto bene, e mi considero davvero fortunata per questo. Ho lavorato con una troupe straordinaria, composta da professionisti competenti e disponibili, con cui collaborerei nuovamente senza esitazione. Mi hanno supportata molto e ho cercato di ascoltarli con attenzione, proprio perché portavano con sé una grande esperienza. Grazie a loro ho imparato tantissimo. Quando si arriva sul set si pensa di avere già molte conoscenze, ma basta il primo giorno per rendersi conto di quanto ci sia ancora da imparare. Credo che questa consapevolezza accompagni anche dopo molti film, ed è forse proprio questo che rende il lavoro sempre stimolante”.

Questo dipende molto dall’umiltà. È un tratto che si percepisce anche guardandola in televisione: non appare mai arrogante, ma sempre gentile, mai con l’atteggiamento del ‘voi non sapete chi sia io’. Che peso ha avuto questa qualità nel suo percorso? È stata più un punto di forza o un limite?

“Probabilmente entrambe le cose. Sa, quella frase che ha citato prima poteva pronunciarla solo Alberto Sordi… Quando guardo o leggo alcune interviste, in cui ci sono persone che parlano esclusivamente di sé, ripetendo ‘io, io, io’ e definendosi straordinarie, provo quasi imbarazzo per loro. Mi chiedo se si rendano davvero conto di ciò che stanno dicendo o se ne siano completamente convinte. Allo stesso tempo, però, c’è anche una piccola forma di invidia: avere un’autostima così forte deve essere piacevole. Quando mi guardo allo specchio penso sempre a cosa migliorare, a come sistemarmi, a come presentarmi meglio. Altre persone, invece, sembrano percepirsi già perfette. È quasi una forma di eccesso, ma in qualche modo risulta anche affascinante. Credo che chi ha i piedi per terra riesca a riconoscere i propri limiti e ad apprezzare ciò che impara, mantenendo un atteggiamento umile”.

Pensa che questo dipenda anche dalle sue origini o dall’educazione ricevuta?

“Non saprei dirlo con certezza. Quando ero giovane non era ben visto esprimersi in quel modo. Chi dichiarava di essere il migliore veniva spesso richiamato, anche a scuola, e invitato a essere più modesto. Tuttavia, penso che sia soprattutto una predisposizione personale, più che qualcosa legato esclusivamente all’educazione. A volte vedo certe interviste e mi sembrano completamente fuori misura, ma allo stesso tempo riconosco che quella sicurezza, per quanto eccessiva, ha un suo fascino”.

Però, per chi ascolta, non è sempre piacevole.

“No, infatti. Tuttavia, bisogna riconoscere che queste persone sono spesso molto abili nella comunicazione. Non so se credano davvero a ciò che affermano oppure se siano particolarmente abili nel costruire un’immagine, ma ripetendo certi concetti riescono a trasformarli in una realtà percepita e a convincere una parte del pubblico, provocando anche dei danni emotivi nelle giovani generazioni. Personalmente, invece, penso che il valore di una persona emerga soprattutto quando viene riconosciuto dagli altri”.

Uno dei suoi film da regista si intitola Quella brava ragazza. Quanto c’è di lei in quel personaggio?

“Nulla. Non mi rappresenta affatto, anzi è un personaggio che mi suscita anche una certa antipatia.

Durante la scrittura provavo quasi una forma di ostilità nei suoi confronti, proprio perché è molto distante dal mio modo di essere. Rappresenta una tipologia piuttosto diffusa oggi: ragazze con poca consapevolezza, talvolta segnate da una certa frustrazione, che cercano di ottenere successo o denaro attraverso scorciatoie, magari sfruttando relazioni opportunistiche. In questo caso specifico si tratta di una giovane che frequenta uomini sposati. Non riflette sulle conseguenze, anche perché è immatura, ma questo tipo di comportamento può avere esiti molto negativi, sia per lei sia per le altre persone coinvolte, soprattutto quando entrano in gioco i sentimenti”.

Lei è madre, anche di ragazze giovani. Ha mai temuto che potessero essere ferite dalla società?

“Sì, certo. È un pensiero che nasce insieme ai figli, indipendentemente dal lavoro che si svolge. La società può essere dura, e purtroppo lo vediamo anche attraverso episodi estremi, come quello di un ragazzo che si è tolto la vita a causa del bullismo. Non è possibile essere accanto ai propri figli in ogni momento della giornata. La scuola diventa una seconda casa, ed è lì che entrano in contatto con altri ragazzi, che spesso riflettono l’ambiente familiare in cui sono cresciuti. Credo che una parte del comportamento sia legata alla natura individuale, ma un ruolo fondamentale lo ha l’educazione. Quando ci sono ragazzi aggressivi, magari cresciuti in contesti difficili o privi di sensibilità, tendono a prendere di mira i più fragili. In alcuni casi sembra che provino persino soddisfazione nel ferire gli altri, ed è un aspetto molto doloroso da osservare. Ho sempre temuto che i miei figli potessero trovarsi in situazioni del genere, ma fortunatamente, nel complesso, le cose sono andate bene”.

È stata ferita molto, in passato?

“Ho imparato piuttosto presto a ignorare certi atteggiamenti, già da giovane. Ho ricevuto molte critiche e ho capito che, se mi fossi soffermata su ognuna, ne sarei uscita molto provata. Per questo ho scelto di concentrarmi su ciò che mi rende felice. La felicità, per me, è legata ai miei figli, alla mia famiglia e anche ai piccoli risultati che raggiungo nel lavoro o nella vita quotidiana. Magari per altri non hanno grande importanza, ma per me sì. Ad esempio, finire un maglione, completare un dipinto, ultimamente mi piace molto la nail art, o portare a termine un progetto personale rappresenta una grande soddisfazione: significa aver avuto un’idea e averla realizzata. E poi ci sono i complimenti dei miei figli, anche semplici, che per me hanno un valore enorme”.

Ha accennato al dipingere: esiste un lato artistico di lei meno conosciuto?

“Artista è una parola importante… mi definirei piuttosto un’artigiana domestica. Mi è sempre piaciuto disegnare e dipingere, fin da bambina, e continuo a dedicarmi a lavori manuali anche oggi. Non mi limito a superfici piccole: a volte dipingo anche sui muri. Mia madre mi ha insegnato molte tecniche, come applicare la carta da parati, decorare i mobili o trattare il legno. Era una persona molto autonoma e mi ha trasmesso questa curiosità. Sono curiosa per natura. Anche oggi, ad esempio, seguo su Instagram pagine che mostrano piccoli progetti creativi, realizzati persino con oggetti insoliti come un palloncino. Quando ne ho l’occasione, provo a riprodurli a casa, per mettermi alla prova”.

È una dimensione molto intima, forse più del suo passato pubblico. È interessante sentirla raccontare questi aspetti.

“Sì, infatti sono attività che vivo in modo privato, da sola o con la mia famiglia. Sono loro le persone il cui giudizio conta davvero per me. Negli anni ho imparato a contenere l’esposizione e a trovare uno spazio personale attraverso queste attività. Anche perché, ogni volta che pubblico una foto su Instagram, ci sono sempre commenti negativi, a volte anche offensivi. Ma ormai non mi toccano più. Se qualcuno dedica tempo a scrivere certe cose, significa che in qualche modo…”.

…suscita interesse in loro.

“Esattamente. Una volta ho risposto in questo modo e, per un periodo, si sono fermati, poi hanno ricominciato. È normale. Per curiosità guardo anche i profili di altri personaggi pubblici e noto gli stessi commenti, a volte persino le stesse persone. In un certo senso, condividiamo anche questo aspetto, gli haters”.

In molti lo fanno quasi come fosse un’attività abituale. Una professione, no?

“È possibile. Però le racconto un episodio: una di queste persone è diventata mia amica. All’inizio lasciava commenti critici. Un giorno le ho risposto con calma, spiegando semplicemente il mio punto di vista, senza aggressività. Non saprei dire perché l’ho fatto. Da lì ha iniziato a scrivermi in privato. Abbiamo parlato e ho scoperto che è una signora affetta da una malattia grave, con cui combatte da anni. Successivamente ci siamo incontrate: io e mio marito siamo andati a trovarla, e oggi siamo in contatto frequente. È diventata una cara amica. Lei stessa racconta che scrive commenti provocatori come forma di sfogo, perché è costretta a letto durante le cure. Ora magari continua a farlo con altri, ma non con me (ride, ndr)”.

Prima ha accennato sua madre. Oggi può confrontare la madre che ha avuto con quella che è diventata. C’è qualcosa di lei che riconosce in sua madre? E qualcosa che rivede nelle sue figlie?

“Sì, assolutamente. Con il passare del tempo, forse anche per una questione di età, mi accorgo di avere atteggiamenti e abitudini molto simili ai suoi. Ho notato anche che mia figlia Mercédesz ha qualcosa di lei, e questo mi fa piacere: significa che, in qualche modo, un’eredità è rimasta. Allo stesso tempo riconosco molti tratti miei sia in Jennifer sia in Mercédesz. Riccardino, essendo maschio, è più difficile da interpretare sotto questo aspetto. In lui vedo molto suo padre, Riccardo, il che è naturale. Tuttavia, anche in lui ritrovo qualcosa di mio”.

Quando ha nominato Riccardo Schicchi è emersa una lieve vena malinconica. Se dovesse descriverlo con tre parole positive, quali sceglierebbe?

“Direi follia e genialità, anche se non sempre coincidono: non tutti i folli sono geni. E poi educazione. Era una persona estremamente educata, anche nel modo di esprimersi. Capitava che si arrabbiasse, ma riusciva comunque a offendere mantenendo un tono formale, dando del ‘lei’. Ricordo che una volta disse: ‘Lei è un carciofo’ ma sempre con eleganza”.

Un insulto raffinato.

“Non l’ho mai sentito usare parole volgari o espressioni pesanti. Aveva un modo tutto suo, molto particolare, di esprimere anche il disappunto”.

Ha ritrovato questa sua essenza nella rappresentazione che è stata fatta di lui da Pietro Castellitto nel film Diva futura?

“Sì, direi di sì. È stata colta molto bene la sua essenza. Era anche una persona molto determinata, a tratti insistente: quando si fissava su un’idea poteva chiamare anche moltissime volte, finché non otteneva una risposta positiva. Per quanto riguarda l’interpretazione, Castellitto è stato davvero credibile. Lo conoscevo da un paio d’anni, lo trovavo un ragazzo gentile e piacevole, ma non avrei immaginato che potesse interpretare Riccardo in modo così convincente. Quando mi hanno comunicato che sarebbe stato lui ero contenta, ma anche un po’ sorpresa. Poi sono andata sul set e l’ho visto girare una scena in ospedale: mi sono venuti i brividi, sembrava davvero Riccardo. Ho rivisto il film poco tempo fa e devo dire che anche la regia di Giulia Steigerwalt è splendida, davvero di grande livello. Così come il resto del cast, mi viene in mente Denise Capezza nei panni di Moana Pozzi, ma anche l’attrice che interpreta me, Tesa Litvan, una ragazza di una dolcezza straordinaria. Pensi che all’inizio non parlava nemmeno italiano. Ha imparato tutta la sceneggiatura a memoria, annotando accanto il significato delle frasi. Ha una capacità sorprendente, sia nella memorizzazione sia nell’interpretazione. È come imparare un testo in una lingua sconosciuta e riuscire comunque a recitarlo con naturalezza. È davvero molto brava, e ha anche una bella voce”.

Ha parole positive per tutti…

“Guardi che quando qualcosa non mi convince, lo dico senza problemi. In questo caso, però, erano davvero tutti molto preparati. Inoltre, il casting è stato lungo e accurato, durato mesi e, quindi, le scelte sono state molto ponderate. E il risultato è evidente”.

Dal punto di vista professionale, che cosa ha ereditato da Riccardo?

“Mi ha insegnato la fotografia. Quando ha iniziato a perdere la vista a causa del diabete, vedeva molto male. In quel periodo erano appena arrivate le prime macchine fotografiche digitali e gliene regalai una. Mi disse che non riusciva più a utilizzarla perché vedeva una macchia davanti agli occhi. Così iniziò a insegnare a me: mi stava accanto e mi spiegava tutto, dal diaframma alle lenti, dallo zoom alla luce, fino ai riflessi. È stato un insegnamento fondamentale, che oggi utilizzo soprattutto nel lavoro di regia”.

E invece Massimiliano Caroletti, suo attuale marito e produttore cinematografico e televisivo, cosa le ha insegnato?

“Massimiliano ha un approccio più pragmatico. Si occupa molto della produzione e dell’organizzazione del film. Da lui ho imparato moltissimo su tutto ciò che riguarda il cinema, sia negli aspetti teorici sia in quelli più pratici legati alle riprese. È stato un grande punto di riferimento e un aiuto prezioso”.

Se dovesse indicare qualcosa che può insegnare lei a loro due?

“La capacità di mantenere calma, serenità e diplomazia”.

La diplomazia è una qualità importante. Non la immagino dire a qualcuno “è un carciofo”.

“Dipende dalle circostanze… può capitare, ma solo con una certa confidenza e in situazioni particolari. Non sono sempre indulgente, ma ho imparato a non essere impulsiva. Oggi riesco a gestire molto meglio le situazioni: posso anche ascoltare qualcuno che mi attacca senza reagire immediatamente. Vent’anni fa non sarebbe stato possibile. È una forma di maturità che arriva con il tempo. Mi definisco ormai una ‘vecchia saggia’”.

Sul set da regista ha lavorato più con autorevolezza o con autorità?

“Con autorevolezza. Ogni mattina iniziavamo salutandoci con affetto. Ho lavorato molto con donne, tra aiuto regia e segreteria di edizione, ma anche con alcuni uomini. Cercavo di creare un clima sereno, perché il contributo di tutti era fondamentale. Mi offrivano consigli preziosi e si confrontavano tra loro per trovare le soluzioni migliori. Si è creato un vero spirito di squadra, quasi familiare. Abbiamo ancora un gruppo WhatsApp in cui restiamo in contatto. E sicuramente lavorerò ancora con loro”.

È stata una scelta avere molte donne sul set?

“Mi trovo molto bene con le donne, le considero molto dinamiche e intuitive. Detto questo, anche gli uomini presenti erano assolutamente all’altezza. È stato un equilibrio che si è creato in modo naturale. All’inizio avevo chiesto un aiuto regia donna per evitare situazioni in cui qualcuno potesse cercare di imporsi, gli uomini tendono a spostare le dinamiche di potere. Sono una persona gentile, ma non mi lascio influenzare facilmente”.

Ci sono stati momenti difficili durante le riprese?

“Sì, soprattutto a causa del maltempo. Durante l’ultimo film ha piovuto praticamente ogni giorno. Ricordo una giornata in cui è uscito il sole e subito dopo ha iniziato a grandinare. Mi veniva quasi da rivolgermi a Dio chiedendogli perché fosse così accanito. Sembrava una situazione paradossale. Alla fine, però, siamo riusciti a portare a termine il lavoro, girando anche sotto la pioggia”.

È credente?

“Sì, credo. Vado anche in chiesa qualche volta, anche se non in modo costante”.

Che cos’è oggi il successo per lei?

“Avere tempo da dedicare alla mia famiglia, una certa stabilità economica e, soprattutto, la salute. La salute è fondamentale e spesso ce ne rendiamo conto solo quando viene meno. E poi, naturalmente, i miei figli. Il lavoro è importante, ma è sempre stato il risultato di iniziative personali, non qualcosa che mi è stato semplicemente dato. Per questo non lo considero l’aspetto principale”.

Nel suo percorso ha contato di più il talento o la determinazione?

“Entrambi. Servono capacità, ma anche determinazione. Sono una persona disciplinata, e questo lo devo a mia madre. Tuttavia, si può essere determinati quanto si vuole, ma senza le competenze si rischia di ottenere risultati deludenti. È importante mettersi alla prova, ma anche riconoscere i propri limiti e capire quando e come si può migliorare. Nel mio caso è andata così: ho visto margini di crescita e ho deciso di proseguire”.

C’è stato un momento in cui si è riconosciuta un merito?

“In realtà sono stati gli altri a farmelo capire. L’ultimo giorno di riprese abbiamo organizzato una piccola festa e il direttore della fotografia mi ha rivolto un complimento che mi ha colpita molto. Mi ha detto che era stato un piacere lavorare con me e che avrebbe voluto trovare più registi con questo approccio. Dal punto di vista umano è stato molto significativo. Una promessa che mi ero fatta era di non alzare mai la voce sul set. Quando lavoravo come assistente alla regia non sopportavo i registi che gridavano o trattavano male la troupe. Io non lo faccio. Anche quando do indicazioni come ‘azione’, lo faccio con calma. Con rispetto, non con la paura”.

Oggi è più indulgente con se stessa?

“Sì, oggi riesco a perdonarmi più facilmente. Gliel’ho detto: sono diventata una vecchia saggia (ride, ndr)”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa?

“Mi sono regalata un profumo molto buono, ma è durato appena due giorni, perché alla fine l’ho lasciato a mia figlia Mercédesz. Si è trasformato in un regalo per lei. Ma mi capita sesso anche con i vestiti. Compro abiti che poi spariscono e li ritrovo addosso a mia figlia Jennifer nei post sui social. Devo dire, però, che le stanno molto bene, quindi alla fine va bene così”.

Quale sarà la prima storia che racconterà ad Aurora?

“Probabilmente le racconterò di sua madre da bambina… anche se forse dovrei evitare, perché Mercédesz era davvero vivace. Saltava sui tavoli, smontava tutto quello che trovava: dovevo costantemente bloccarla. Poi, con il tempo, è fortunatamente cambiata”.

Che cosa è rimasto della Eva bambina nella Eva di oggi?

“Credo tutto. Il passato influenza profondamente ciò che siamo, anche se spesso si dice che non bisognerebbe restare troppo legati a ciò che è stato, perché si rischia di perdere il presente. Cerco di guardare avanti, ma l’infanzia e tutte le esperienze vissute mi hanno insegnato molto. Anche quelle più difficili, forse proprio quelle più di tutte”.