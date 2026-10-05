Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale a Torino, nel quartiere Santa Rita: un 39enne italiano è stato fermato dagli agenti mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato inoltre sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

L’arresto dopo la perquisizione e il tentativo di occultamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel quartiere Santa Rita, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in corso Cosenza, i poliziotti hanno riconosciuto il 39enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Gli agenti in servizio a Torino hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo, notando che questi stava consegnando un oggetto di colore giallo a una donna nelle vicinanze. L’oggetto si è poi rivelato essere un taglierino.

Durante la perquisizione personale, gli operatori hanno trovato nella tasca dei pantaloni del 39enne un involucro termosaldato trasparente. L’uomo ha tentato di ingerire rapidamente l’involucro per nasconderne il contenuto, ma il gesto è stato bloccato dagli agenti.

All’interno dell’involucro sono state rinvenute alcune compresse di Subutex, un farmaco utilizzato nella terapia sostitutiva della dipendenza da oppioidi. Per questo motivo, il 39enne è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli ulteriori controlli hanno permesso di appurare che l’uomo si era allontanato dal luogo dove avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Questo comportamento ha configurato il reato di evasione, portando così all’arresto del 39enne.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato condotto presso le Camere di Sicurezza “San Paolo”.

Resistenza e aggressione agli agenti

Durante le operazioni di collocamento nelle camere di sicurezza, il 39enne ha assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo. Ha opposto resistenza agli operatori, arrivando a colpirli con calci.

Dopo essere stato contenuto, è stato trasferito in Questura, dove ha continuato a inveire contro i poliziotti, aggredendoli nuovamente e minacciando ritorsioni nei loro confronti una volta tornato in libertà.

A causa di questa condotta, il 39enne è stato arrestato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dell’arresto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la traduzione dell’uomo presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.

IPA