Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato per evasione un cittadino iracheno di 20 anni a Milano, dopo aver annunciato sui social l’intenzione di compiere un attentato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, violazione della normativa sulle armi e in materia di stupefacenti, era sottoposto agli arresti domiciliari in provincia di Udine a seguito di una condanna per furto in abitazione.

La fuga e i messaggi sui social

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di martedì 4 novembre, quando gli agenti della Digos di Milano – Sezione Antiterrorismo, allertati dai colleghi della Questura di Udine, hanno rintracciato il giovane in un locale del centro cittadino.

La sera del 3 novembre, il giovane si era allontanato dall’abitazione in provincia di Udine dove stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei giorni precedenti, aveva pubblicato sul proprio profilo social un video live in cui annunciava pubblicamente l’intenzione di evadere e di compiere un attentato. Queste dichiarazioni avevano portato le autorità a richiedere un aggravamento della misura cautelare già in atto.

L’arresto in diretta streaming

Dopo la evasione, il 20enne ha diffuso un altro video in diretta, mostrandosi mentre si liberava del braccialetto elettronico che monitorava i suoi spostamenti. Il giorno successivo, martedì 4 novembre, è stato individuato grazie ad alcuni dettagli emersi proprio da una diretta social che stava trasmettendo in quel momento. Gli agenti della Digos di Milano sono così riusciti a localizzarlo e ad arrestarlo all’interno di un locale del centro cittadino, mentre era ancora in diretta streaming.

IPA