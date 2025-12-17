Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione a Stimigliano. Un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine e originario della Bassa Sabina, è stato fermato mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari imposti dall’Autorità Giudiziaria.

Il controllo dei Carabinieri e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto durante un servizio di pattuglia ordinario, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al controllo del rispetto delle misure restrittive. I militari, passando nei pressi di un distributore di carburante nel territorio di competenza, hanno notato la presenza dell’uomo sulla pubblica via. La circostanza è apparsa subito anomala, poiché incompatibile con l’obbligo di permanenza presso il domicilio a cui il soggetto era sottoposto.

L’intervento immediato e la flagranza di reato

I Carabinieri, insospettiti dalla situazione e certi della possibile violazione in atto, sono intervenuti prontamente per effettuare gli accertamenti necessari. Hanno così constatato che il 53enne si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità competente. Colto in flagranza di reato, l’uomo è stato fermato e condotto presso la sede della Stazione Carabinieri di Stimigliano.

Le conseguenze e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per evasione. Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti è stato immediatamente informato dell’accaduto e ha disposto che l’arrestato venisse nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

