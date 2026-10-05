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Un 53enne, originario di Napoli e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per presunti atti persecutori, è stato arrestato a Cancello ed Arnone (Caserta) con l’accusa di evasione. L’uomo è stato scoperto e bloccato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe mentre tentava di sottrarsi al controllo dei militari nascondendosi all’interno dell’auto della compagna.

Ai domiciliari, si nasconde in auto

Come anticipato, l’episodio si è verificato a Cancello ed Arnone (Caserta), dove il 53enne si trovava agli arresti domiciliari presso una struttura del territorio.

Quando i militari sono giunti per un controllo, l’uomo avrebbe cercato di eludere la verifica salendo rapidamente sull’auto della compagna, una Citroën C3. Nel tentativo di non farsi notare, si sarebbe accovacciato nell’abitacolo, mentre la donna alla guida ha continuato la marcia per circa un chilometro e mezzo.

L’intervento a Cancello ed Arnone

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, notando il comportamento sospetto, hanno seguito la vettura fino a quando questa si è fermata.

A quel punto, i militari sono intervenuti per controllare i due occupanti. Il 53enne è stato quindi arrestato in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare perché ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di atti persecutori.

Dopo l’arresto, è stato ricondotto presso la struttura dove stava scontando la misura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe.

IPA