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Eseguito un arresto per evasione a Catania, dove un uomo di 48 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, è stato sorpreso fuori casa. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un pluripregiudicato catanese, fermato dagli agenti dopo essere stato trovato a passeggiare nei pressi della propria abitazione. L’uomo si era allontanato per acquistare sigarette, violando così le prescrizioni imposte dalla misura cautelare.

La ricerca e il fermo in strada

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un controllo di routine effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” presso l’abitazione del 48enne. I poliziotti, giunti davanti alla casa dell’uomo, hanno più volte citofonato senza ricevere risposta. Dopo circa dieci minuti di tentativi, si è presentato il padre del soggetto, il quale ha cercato di giustificare l’assenza del figlio sostenendo che stesse riposando e non avesse sentito il citofono. Ha inoltre dichiarato di non poter permettere l’accesso degli agenti nell’appartamento, poiché sprovvisto delle chiavi.

Non convinti dalla spiegazione fornita dal padre, i poliziotti hanno deciso di avviare le ricerche del soggetto. Poco dopo, l’uomo è stato individuato in strada, a breve distanza dalla sua abitazione. Fermato dagli agenti, il 48enne ha ammesso di essersi allontanato per recarsi in un tabacchino, motivando la sua uscita con la necessità di acquistare sigarette, dato che il suo pacchetto era ormai vuoto.

Precedenti violazioni e arresto per evasione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, non si tratta della prima volta che il soggetto viene sorpreso fuori casa durante il periodo degli arresti domiciliari. In passato, infatti, era già stato trovato assente in occasione di altri controlli, violando ripetutamente le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Al termine degli accertamenti di rito, gli agenti del Commissariato “Centrale” hanno proceduto all’arresto dell’uomo per il reato di evasione.

Le conseguenze: nuovo arresto e udienza di convalida

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 48enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice, che si svolgerà con rito direttissimo. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli periodici da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure cautelari e prevenire episodi di evasione come quello avvenuto a Catania.

IPA