Evade dai domiciliari a Contigliano, 69enne arrestato: la giustificazione era una bugia

Eseguito un arresto per evasione a Contigliano (Rieti). Un uomo di 69 anni, già noto alle forze dell’ordine e originario della Bassa Sabina, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari per un procedimento relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati e a verificare il rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria.

L’assenza sospetta e il controllo dei militari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio perlustrativo nei pressi dell’abitazione dell’uomo, situata a Contigliano. La pattuglia dell’Arma, impegnata nel controllo delle persone sottoposte a misure restrittive, ha notato l’assenza del soggetto dalla propria casa, fatto che ha immediatamente destato sospetti.

Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, non era presente nella sua abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. La situazione è apparsa subito anomala, poiché l’obbligo di permanenza domiciliare non consentiva alcuna assenza non autorizzata.

L’intercettazione e il tentativo di giustificazione

Dopo alcune ore, i militari hanno effettuato un nuovo controllo presso il domicilio dell’uomo. Proprio in quel momento, il 69enne è stato intercettato mentre tentava di rientrare a casa. Fermato dai Carabinieri, ha cercato di giustificare la propria assenza dichiarando di essere stato costretto a recarsi d’urgenza presso una struttura sanitaria.

Gli accertamenti e la scoperta della verità

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le verifiche necessarie per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’uomo. Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che il soggetto non si era recato presso alcuna struttura sanitaria, smentendo così la versione fornita.

L’arresto e le conseguenze

Colto in flagranza di reato, il 69enne è stato condotto presso la Stazione Carabinieri di Contigliano per le formalità di rito. Al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto per evasione.

IPA