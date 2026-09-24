Evade dai domiciliari a Isernia sfidando l'allarme del braccialetto elettronico per andare al bar: preso

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Un arresto per evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale in un’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio. Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essersi allontanato dalla propria abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel comune di Filignano. L’uomo è stato rintracciato a Castelpetroso e condotto presso la casa circondariale di Isernia.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio quando il sistema di controllo elettronico ha segnalato l’allontanamento del 59enne dalla sua abitazione di Filignano, dove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari. L’allarme è stato immediatamente trasmesso alla centrale operativa della Compagnia di Isernia, che ha coordinato le pattuglie dell’Arma impegnate nel controllo del territorio.

L’allontanamento e la fuga

Il protagonista della vicenda, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti episodi, si è allontanato dalla propria abitazione, facendo scattare il sistema di allarme collegato al braccialetto elettronico. La centrale operativa ha prontamente allertato le pattuglie in servizio, che hanno avviato le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dall’uomo.

Le ricerche e il rintraccio

I Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, forti della conoscenza del territorio e delle abitudini del soggetto, hanno esteso i controlli nelle zone più frequentate dal 59enne. Le ricerche hanno dato esito positivo quando l’uomo è stato individuato mentre usciva da un bar di Castelpetroso. L’operazione si è svolta rapidamente, cogliendo di sorpresa il fuggitivo che non si aspettava la presenza dei militari all’esterno dell’attività commerciale.

Il tentativo di resistenza e le minacce

Al momento del fermo, il 59enne ha opposto resistenza nel tentativo di evitare l’arresto. Nonostante le offese e le minacce rivolte ai Carabinieri, i militari sono riusciti a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici della Caserma dell’Arma di Cantalupo nel Sannio per le procedure di rito.

Le conseguenze dell’arresto

Successivamente, il soggetto è stato trasferito presso la casa circondariale di Isernia, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione si è conclusa senza ulteriori incidenti, grazie alla tempestività e alla professionalità dei Carabinieri coinvolti.

Le accuse e le indagini

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’allontanamento dai domiciliari.

IPA