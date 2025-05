Evade dai domiciliari a Napoli per festeggiare lo scudetto, 25enne in arresto dopo il tentativo di fuga

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha partecipato anche un 25enne che, in realtà, era ai domiciliari. Il giovane tifoso è evaso per partecipare alle manifestazioni a Casalnuovo ma, nonostante il suo tentativo di mescolarsi tra la folla, i Carabinieri sono riusciti a riconoscerlo: per il tifoso è dunque scattato l’arresto.

Napoli, 25enne evade dai domiciliari per festeggiare la vittoria dello scudetto

Grande festa per la vittoria del quarto scudetto del Napoli: sia in città che in provincia manifestazioni e festeggiamenti sono andati avanti per tutta la notte.

Per tale ragione, un 25enne di Casalnuovo, comune in provincia di Napoli, nella notte tra il 23 e il 24 maggio ha deciso di evadere i domiciliari per unirsi ai festeggiamenti.

Fonte foto: ANSA

Alcuni tifosi che, nella notte tra il 23 e il 24 maggio, hanno festeggiato la vittoria dello scudetto

Tuttavia, la fuga del ragazzo ha avuto breve durata: il giovane è stato infatti tratto in arresto dai Carabinieri poco dopo la mezzanotte.

L’arresto

A nulla, infatti, è servito il tentativo del giovane di confondersi tra la folla di tifosi che festeggiava la vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

Le Forze dell’Ordine lo hanno riconosciuto, nonostante il volto coperto.

Prima dell’arresto, è avvenuta una breve colluttazione tra il 25enne e i Carabinieri. Il giovane, una volta scoperto, ha infatti tentato la fuga.

In ogni caso, il tentativo è durato poco: il tifoso è stato arrestato e immediatamente condotto in caserma.

È attualmente in attesa di giudizio.

Notte di disordini in città

Quello del 25enne evaso dai domiciliari, comunque, non è stato l’unico arresto avvenuto nella notte dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto.

A Napoli, infatti, nel corso delle manifestazioni festose sono state segnalate diverse aggressioni e alcune rapine. Si contano oltre 120 feriti che, per fortuna, non versano in gravi condizioni.