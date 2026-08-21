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Un arresto per evasione, lesioni personali e danneggiamento ad Aversa. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente a San Marcellino, è stato fermato dopo essersi allontanato dagli arresti domiciliari e aver aggredito una coppia in via Dragonetti. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, secondo quanto ricostruito dagli investigatori.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa. I militari hanno agito dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un’aggressione in corso in via Dragonetti, dove un uomo avrebbe preso di mira una coppia di giovani all’interno di una Fiat Uno.

I fatti: dalla fuga ai domiciliari all’aggressione

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione di San Marcellino. Una volta giunto ad Aversa, avrebbe individuato una Fiat Uno parcheggiata in via Dragonetti, al cui interno si trovavano due giovani. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 45enne avrebbe scagliato una pietra contro il parabrezza del veicolo, provocando il danneggiamento dell’auto.

L’aggressione alla coppia

Dopo aver infranto il vetro, l’uomo avrebbe aperto una delle portiere e, minacciando i due occupanti, li avrebbe costretti a scendere dall’auto. A quel punto, avrebbe dato vita a un’aggressione fisica nei confronti della coppia. I due giovani, tuttavia, sono riusciti a sottrarsi alla violenza e ad allontanarsi dal luogo dell’episodio, evitando conseguenze più gravi.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Nel frattempo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e a procedere al suo arresto. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria e dovrà rispondere delle accuse di evasione, lesioni personali e danneggiamento. Il procedimento sarà celebrato con rito direttissimo.

IPA